Ирина Венедиктова - новый генпрокурор Украины. Она будет заниматься делами Порошенко

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Новым генеральным прокурором Украины стала Ирина Венедиктова. Она сменила на этом посту Руслана Рябошапку, которого еще летом президент Зеленский называл "на сто процентов своим человеком".

Давняя соратница Зеленского пообещала в Раде не поддаваться политическому влиянию со стороны президента, выдвинувшего ее кандидатуру.

Однако Венедиктова подверглась резкой критике: ее упрекали в недостаточной квалификации и в намерении начать политические репрессии против оппонентов Владимира Зеленского.

Парламент - ГБР - Генпрокуратура

Ирине Венедиктовой 41 год. Она - доктор юридических наук, до ухода в политику заведовала кафедрой гражданского права Харьковского университета.

В одном из интервью она сказала, что присоединилась к команде Владимира Зеленского в качестве советника по правовым вопросам осенью 2018 года, то есть за несколько месяцев до его объявления о намерении баллотироваться.

По словам Венедиктовой, будущему президенту ее порекомендовал ее коллега, нынешний первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, знакомый с Зеленским еще по КВН.

Венедиктова стала одной из ключевых фигур публичной кампании Зеленского. Она стала спикером не только по юридическим вопросам, но и по вопросам европейской интеграции Украины, а позже получила третий номер в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах Рады летом прошлого года.

В новом составе парламента Венедиктова возглавила комитет по вопросам правовой политики: его считали одним из ключевых, исходя из намерений Зеленского реформировать судебную систему Украины.

В декабре ее назначили и.о. главы Государственного бюро расследований. Этот орган создали при Петре Порошенко, однако при Зеленском его деятельность сопровождалась рядом скандалов, и новая власть решила полностью перезапустить его.

Венедиктова принимала участие в конкурсе на назначение нового главы ГБР. Пока этот конкурс еще не завершился.

Однако две недели назад Верховная Рада неожиданно уволила генерального прокурора Руслана Рябошапку. Фаворитом в борьбе за кресло генпрокурора называли депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, но в понедельник СМИ сообщили, что Зеленский предложит депутатам назначить генпрокурором именно Венедиктову.

Политические преследования?

Одной из главных претензий членов команды Зеленского к предшественнику Венедиктовой в кресле генпрокурора стало отсутствие прогресса в делах против предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

Госбюро расследований публиковало список из 13 уголовных дел, в которых фигурирует фамилия бывшего президента. Порошенко долго не являлся на допросы в ГБР, ссылаясь на нарушения процедуры, и недавно суд принял решение о принудительном приводе экс-президента на допрос.

Сторонники Порошенко не скрывали, что ожидают от нового генпрокурора активизации дел против бывшего президента. "Весна пришла - сажать будем", - напоминали они о лозунге избирательной кампании Зеленского, намекая на отсутствие результатов заявленной нынешним президентом борьбы против коррупции в высших эшелонах власти.

Кроме того, депутаты от "Европейской солидарности" обвиняли Венедиктову в политических преследований другой их коллеги - Софии Федины. В записанном в октябре прошлого года видеоблоге она, по мнению сторонников Зеленского, угрожала президенту. Судебные заседания по делу Федины в настоящее время продолжаются.

"Угрожать убийством президенту, поливать грязью тех, у кого другая точка зрения, делать эту публично, в эфирах… Конечно, мы можем ставить вопрос о психическом здоровье этих людей, но это не позволяет им делать то, что они делают", - комментировала дело против Федины Венедиктова.

Еще один скандал, в котором фигурировала Венедиктова в бытность и.о. главы Госбюро расследований, был связан с назначением ею на должность своего заместителя Александра Бабикова, который в свое время представлял интересы Виктора Януковича в нескольких делах, возбужденных против него украинскими правоохранителями.

В ответ на упреки со стороны активистов Евромайдана и парламентской оппозиции Венедиктова отвечала: Бабиков выиграл открытый конкурс на должность ее заместителя, он не будет курировать расследование преступлений, совершенных на Майдане, а поэтому его назначение не является конфликтом интересов.

В то же время Венедиктова заявляла, что выступает за пересмотр закона об амнистии участников Евромайдана, утверждая, что он мешает объективному расследованию убийств правоохранителей на Майдане. Эта позиция подвергалась критике, в том числе во время процедуры назначения ее на пост генпрокурора в парламенте.

"Уникальный случай"

Еще одной причиной для критики Ирины Венедиктовой были сомнения депутатов в ее профпригодности. В 2016 году, еще до прихода в команду Зеленского, она участвовала в конкурсе на должность судьи Верховного суда, кадровый состав которого тогда полностью обновлялся в рамках судебной реформы Порошенко.

Однако, согласно данным открытых источников, при отборочном тестировании она набрала меньше необходимого минимума баллов.

"Госпожа Венедиктова - это уникальный случай, она не прошла отбор на судью Верховного суда, а после этого нам предлагают ее сделать генеральным прокурором. Это все равно как, не окончив школу, идти в университет", - эмоционально обращался к парламентариям от "Слуги народа" депутат от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

Противники ее назначения генпрокурором утверждали, что единственной причиной такого кадрового решения Владимира Зеленского является лояльность кандидата в генпрокуроры.

"Трагедия украинского правосудия в том, что у нас всегда были ручные генеральные прокуроры, исполнявшие волю президента, волю партии большинства, а не следовавшие букве и духу закона", - заявила депутат от оппозиционной фракции "Голос" Инна Совсун.

"Президент Украины Зеленский Владимир Александрович никоим образом не дает никаких указаний любому правоохранительному органу… Президент Зеленский хочет, чтобы в этом государстве был порядок, и дал максимальную свободу правоохранительным органам это делать. Но эта свобода ограничивается законом", - ответила ей Венедиктова.

Суд против журналистов

В начале марта Ирина Венедиктова подала иск против одного из самых популярных украинских интернет-изданий "Украинская правда". Об этом она сообщила в "Фейсбуке".

В одной из своих публикаций "Правда" заявила, что муж Венедиктовой, сотрудник киберполиции Денис Колесник влияет на кадровую политику Государственного бюро расследований, которое она на тот момент возглавляла.

Венедиктова заявила, что эта информация не соответствует действительности, и потребовала с "Украинской правды" и Центра по противодействию коррупции по 150 тыс. гривен (примерно 400 тыс. рублей).