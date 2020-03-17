Коронавирус: жители стран Балтии не могут попасть домой

Image caption Польша закрыла свои границы 15 марта - на два дня раньше, чем Балтийские страны

Польша не пустила домой тысячи жителей Балтийских стран, перекрыв немецко-германскую границу. Люди говорят, что простояли на трассе около суток без еды, воды и туалетов. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал ситуацию гуманитарным кризисом.

Латвия, Литва и Эстония закрыли границы для пассажирских перевозок с полуночи 17 марта. Объявили они об этом 14 марта, чтобы у граждан балтийских стран было три дня на возвращение домой из стран Евросоюза.

Цены билетов на последние рейсы взлетели до сотен евро, но и при этом купить их удалось не всем. Паромное сообщение с Балтийскими странами развито слабо, а прямых поездов нет.

Люди могли бы вернуться домой по суше, однако Польша закрыла свои границы 15 марта - на два дня раньше, чем Балтийские страны. В итоге тысячи людей оказались запертыми в Европе - несмотря на все нормы о свободном передвижении внутри ЕС.

16 марта министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус написал в "Твиттере", что польские власти предоставили людям гуманитарный коридор.

Министерство иностранных дел Латвии тоже распространило информацию о гуманитарном коридоре через Польшу.

Готовность поляков пропустить прибалтов подтвердили Русской службе Би-би-си и в эстонском МИДе. Новость появилась в СМИ и разошлась по соцсетям.

В итоге в ночь с 16 на 17 марта на германо-польской границе скопилась очередь из прибалтов, которые пытались попасть домой - как на микроавтобусах, так и на частных машинах.

Пользователи соцсетей и СМИ пишут о сотнях машин, точных данных о количестве застрявших на границе ни у кого нет.

"Стояли двое суток"

Житель Латвии Алексей ехал из Франции на машине с двумя друзьями. На границе он встал в пробку.

"Нам просто сказали, что не пускают. Я был примерно в 400 метрах от границы, стоял около восьми часов. Некоторые говорили, что стояли двое суток", - рассказал он Русской службе Би-би-си.

Image caption На германо-польской границе скопилась очередь из прибалтов, которые пытались попасть домой

"Конечно, там нет удобств. Чтобы вы понимали, последняя часть границы - это мост. Выходишь из машины - ты на мосту. Мужчины еще могут, женщины - нет. Я звонил в латвийское посольство в Германии, чтобы приехали какие-то должностные лица со стороны Германии", - продолжает Алексей.

"Это перерастало в какую-то локальную гуманитарную катастрофу. Ну представьте, очередь 20-30 километров, все эти люди, простите, мало того, что гадят вокруг, так они же еще потом пойдут в ближайший город за продуктами. Если мы пытаемся от них защититься, потому что они потенциально заразные, то что потом в этом регионе будет происходить?" - говорит он.

По словам Алексея, пограничники организовали отдельную очередь для жителей Балтийских стран: польские машины проходили, остальные стояли. К полуночи, по его словам, ситуация начала накаляться.

"Люди были на взводе. Где-то 150 человек заблокировали всю границу. С польской стороны приехал специальный батальон, человек 20. Там и так было человек 40 пограничников. Проблема для поляков в том, что вся толпа, которая перекрывала границу, сдвинулась на немецкую сторону - и все, поляки могли только смотреть".

Примерно такую же ситуацию описывают литовские СМИ, которые ссылаются на видеотрансляции литовцев в соцсетях.

"Гуманитарный кризис"

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ночью сообщил в "Твиттере", что вызвал в МИД посла Польши в Латвии. Утром он назвал происходящее на границе между Германией и Польшей гуманитарным кризисом.

В МИДе Русской службе Би-би-си подтвердили, что встреча с послом Польши состоялась, однако деталей не сообщили.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что прилетел в Варшаву для поиска путей разрешения ситуации. Он настаивает на том, что гуманитарный коридор должен быть предоставлен.

На данный момент репатриации из Европы ждут тысячи граждан Латвии, Литвы и Эстонии.

Некоторые застрявшие подданные Балтийских стран отправились на паром, в том числе Алексей. По его словам, паром, который должен был отойти в одиннадцать утра, задержался как минимум на пять часов. На момент написания текста парома в порту еще не было.

Кроме паромов власти обещали гражданам Балтийских стран поезда. Данных о том, сколько человек успели на эти поезда, ни у кого нет.