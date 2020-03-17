Правообладатель иллюстрации www.irfs.az Image caption В 2011 году Афгана Мухтарлы задержали в Баку

Решением суда известный азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы выпущен на свободу и тут же отправлен в Германию, где живет его семья.

О том, что Мухтарлы освобожден, сообщило несколько азербайджанских информационных агентств. Правозащитник Расул Джафаров подтвердил эту информацию Би-би-си. По его словам, то, что освобожденного условно-досрочно журналиста немедленно отправили в Германию, доказывает, что дело против него - политическое.

Мухтарлы известен в Азербайджане материалами о коррупции. Он писал в том числе о собственности азербайджанского президента Ильхама Алиева и его семьи в Грузии.

В 2015 году журналист уехал из Азербайджана в Грузию, а в 2017-м исчез. В мае 2017 года его семья сообщила о его похищении, а также о том, что его тайно перевозят в Азербайджан. Сам Мухтарлы незадолго до этого рассказывал, что за ним ведется слежка и что грузинские власти на это не реагируют.

Вскоре Мухтарлы оказался в Азербайджане, где ему предъявили обвинения в незаконном переходе границы, контрабанде и нападении на пограничников. В январе 2018 года его приговорили к шести годам заключения.

Image caption Исчезновение Афгана Мухтарлы вызвало волну пикетов в его поддержку

После исчезновения журналиста в Грузии начались пикеты в его поддержку. В июне 2018 года Европарламент принял резолюцию "Дело Мухтарлы и положение журналистов в Азербайджане" с призывом к Баку освободить журналиста, а к Тбилиси - провести расследование его предполагаемого похищения.

Правозащитник Расул Джафаров говорит, что, по данным местных правозащитников, постоянно ведущих списки политзаключенных, в Азербайджане на сегодня больше ста политзаключенных, четверо из них - журналисты.