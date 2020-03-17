Кризисные прогнозы: нефть по $20, доллар по 100 рублей, экономика в рецессии

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Рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует, что в 2020 году мировая экономика окажется в рецессии. По прогнозу Сбербанка, при худшем варианте развития кризиса нефть упадет до 20 долларов за баррель, а курс доллара в России вырастет до 100 рублей.

Доллар во вторник вечером на Московской бирже стоил 75,3 рубля. Нефть марки Brent во вторник вечером упала ниже 29 долларов за баррель.

В 2020 году мировая экономика вырастет всего на 1-1,5%, прогнозирует S&P. Аналитики считают, что ВВП и еврозоны сократится в первом и втором кварталах, после чего начнется медленное восстановление.

Что происходит в мире:

За последние две недели распространение коронавируса усилилось, экономические последствия пандемии ухудшились. Промышленное производство в Китае за январь-февраль упало на 12,3% по сравнению с январем-февралем прошлого года. Это в четыре раза хуже, чем прогнозировалось ранее. Ситуация стабилизировалась, но серьезный экономический ущерб уже нанесен.

В США и Европе введены ограничения на перемещения людей, которые влияют на экономику. Закрываются школы, ограничиваются массовые скопления людей, переносятся спортивные и культурные мероприятия, офисы закрываются в связи с переводом сотрудников на удаленную работу. Города переходят на особое положение. Больше всего пострадает туризм.

Котировки на финансовых рынках стремительно падают - инвесторы распродают акции в ожидании ухудшения положения компаний в связи с распространением коронавируса. Некоторые показатели достигли уровней мирового кризиса 2008 года. Положение усугубилось обвалом цен на нефть в результате срыва соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи.

S&P прогнозирует, что ВВП Китая начнет восстанавливаться во второй половине года и вырастет по итогам года на 2,7-3,2%. Экономика еврозоны сократится на 0,5%-1,0% в 2020 году, считают аналитики. Сокращение экономики в США может составить до 0,5%.

Goldman Sachs и Morgan Stanley также ожидают сокращения ВВП в США и еврозоне в первой половине года. Во втором полугодии начнется восстановление. Аналитики Morgan Stanley считают, что рост глобальной экономики замедлится до 0,9%, Goldman Sachs прогнозирует рост на 1,25%.

Что в России?

Сбербанк рассмотрел три возможных сценария развития ситуации в России, пишут "Ведомости". Худший из этих сценариев предусматривает падение цен на нефть до 20 долларов за баррель и рост курса доллара до 100 рублей, рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

"Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать", - сказал глава Сбербанка.

По его словам, уровень неопределенности остается высоким. "И где он более высокий - на российском рынке или на американском, сегодня большой вопрос. На европейском рынке такой ситуации я еще не видел", - цитирует Грефа РБК.

"Кризис оказался более глубоким, чем изначально его представляли. Проблема в том, что произошло наложение двух событий: [падение цен на] нефть и коронавирус", - отметил глава банка.

В России по состоянию на вечер 17 марта зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом. В Москве указом мэра Сергея Собянина запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе и собрания с участием более 50 человек в помещениях.

Театры отменяют спектакли, кинотеатры не пускают на сеансы более 50 зрителей. Российский футбольный союз приостановил проведение всех футбольных матчей и турниров, включая российскую премьер-лигу и чемпионаты низших дивизионов.

Во всех московских школах введен обязательный карантин - с 21 марта до 12 апреля.