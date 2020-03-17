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Британское правительство решило выделить 330 млрд фунтов стерлингов на поддержку бизнеса, который пострадал от вспышки коронавируса, заявил министр финансов страны Риши Сунак. Эту сумму называют беспрецедентной: она составляет около 15% британского ВВП и более трети бюджета королевства.

По словам Сунака, помощь такого масштаба была бы немыслимой еще несколько недель назад. Но коронавирус - это "чрезвычайная ситуация и для общественного здоровья, и для экономики", а потому "правительство будет поддерживать любой бизнес, и большой, и малый", заверил министр.

Если этих денег не хватит, правительство, по словам Риши Сунака, сможет выделить дополнительную финансовую помощь.

"Любой предприниматель, которому будут нужны деньги для оплаты аренды, выплаты зарплат и других расходов, сможет получить кредит на хороших условиях", - сказал Риши Сунак.

Правительство готовится, в частности, поддержать авиакомпании и аэропорты, которые наиболее сильно пострадали от введения в разных странах карантина и закрытия границ.

Не менее сильно от коронавируса пострадали пабы, клубы и театры. Им правительство выделит разовые гранты в размере до £25 тыс., чтобы они смогли пережить это непростое время и не разориться.

Другой малый бизнес может рассчитывать на разовые гранты в размере до £10 тыс.

Также ожидается, что бизнес на время будет освобожден от уплаты муниципального налога.

Домовладельцам, испытывающим из-за коронавируса финансовые трудности, правительство разрешило три месяца не платить по ипотечным кредитам.

Что в других странах?

В Италии правительство обещало влить в экономику страны 340 млрд евро ($374 млрд) государственных денег.

В Испании премьер-министр Педро Санчес заявил, что его правительство потратит на поддержку бизнеса 200 млрд евро ($220 млрд). Это самое большое государственное вливание в экономику со времен падения франкистского режима и установления демократии. "Государство примет шок на себя", - сказал Санчес.

Правительство Франции объявило, что выделит на поддержку экономики 500 млрд евро ($550 млрд). Кроме того, еще 45 млрд выделит Париж. Еще 2 млрд будет выделено специально для поддержки ресторанов и туристического сектора.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о выделении 550 млрд евро ($605 млрд) на правительственные кредиты.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, будет просить Конгресс США выделить на поддержку бизнеса $850 млрд.

Помощь, которую собирается выделить Япония, составляет $193 млрд.