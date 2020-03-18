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Россия закрывается до 1 мая

В среду вступает в силу временный запрет на въезд иностранцев в Россию - мера, принятая правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Запрет действует до 1 мая. Аналогичные запреты уже введены на территории многих государств Евросоюза и всей безвизовой Шенгенской зоны.

Деньги и аресты: борьба с фейками про вирус

Глобальная пандемия в эпоху фейковых новостей - новый вызов для человечества.

Везде на него реагируют по-разному. Великобритания решила выделить 500 тысяч фунтов блогерам и популярным экспертам в Юго-Восточной Азии, которые борются с ложными сообщениями о болезнях.

А американский видеоблогер Алекс Джонс, известный любовью к теориям заговора, получил письмо с требованием прекратить незаконные действия от генпрокурора штата Нью-Йорк. На своем сайте Джонс продает зубную пасту с “наносеребром”, которая якобы уничтожает все семейство коронавирусов.

Борятся с дезинформацией и на просторах Евразийского союза: во вторник МВД Кыргызстана задержало 15 человек за распространение фейков о коронавирусе.

Байден торжествует

Джо Байден, бывший вице-президент США в администрации Обамы, окончательно вырвался в лидеры за номинацию в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии.

На праймериз в среду он получил большинство голосов демократов во Флориде и Иллинойсе. Он лидирует и в Аризоне.

Путин в Крыму

18 и 19 марта президент России Владимир Путин проведет в Крыму, где примет участие в праздновании пятилетия аннексии полуострова Россией и наградит строителей Крымского моста - в том числе и Аркадия Ротенберга, который станет героем труда. Компания Ротенберга была единственным генподрядчиком проекта, на который ушло 228 млрд рублей из бюджета.

Сопровождающих президента попросили протестироваться на коронавирус, пишут СМИ в диапазоне от "Проекта" до "Известий". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

Спасение западных экономик

Западные правительства одно за другим объявляют о масштабных мерах стимулирования экономики.

Администрация Трампа хочет потратить на это 1 триллион долларов - для сравнения, это почти годовой бюджет Великобритании. Это больше, чем власти США потратили в 2008 году для борьбы с последствиями кризиса.

Предложенные Трампом меры предполагают прямые выплаты каждому американцу. Кроме того, правительство хочет поддержать авиакомпании, отели и другие бизнесы. Теперь слово за Конгрессом.

Аналогичные меры анонсировали и в Британии - правительство предложило выделить 330 млрд фунтов на поддержку бизнеса.

Помогут и простым британцам: правительство разрешило три месяца не платить по ипотечным кредитам жителям, испытывающим финансовые трудности. Могут быть введены послабления и для тех, кто арендует жилье.

Правительство Франции также готовит пакет в 45 миллиардов евро для поддержки экономики. В Канаде власти выделят 19 миллиардов долларов США, сообщили источники агентству Рейтер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Имперский колледж Лондона

Доклад, который разбудил Джонсона и Трампа

Газета New York Times выяснила, что ключевую роль в решениях властей Британии и США о переходе к изоляции населения в борьбе коронавирусом сыграл доклад Имперского колледжа Лондона.

В докладе ученые писали, что бесконтрольное распространение вируса может унести жизни 510 тысяч британцев, а в США могут умереть больше 2 миллионов человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Налет "Фау-1" на Лондон

Изображая бога

Когда в 1944 году нацисты бомбили Англию ракетами "Фау-1", британский премьер-министр Уинстон Черчилль путем дезинформации добился того, что бомбежки ударили по окраинам, а не по центру Лондона.

Решение Черчилля стоило жизни многим жителям этих районов, однако в результате меньше британцев погибли.

Борьба с коронавирусом потребует таких же сложных решений от властей, пишет колумнист лондонской газеты Times Даниэль Финкельштейн, член Палаты лордов. Мест в реанимации хватит не на всех, но решение о том, кого спасать в первую очередь, должно быть принято в парламенте, а не падать на плечи медработников.

Мир до и после коронавируса

Колумнист New York Times Томас Фридман предрекает, что история разделится на две эпохи - до и после коронавируса. То, какой будет жизнь после этой пандемии, зависит от нескольких факторов - быстрых мер властей, понимания статистики, а также правительственной поддержки закредитованных бизнесов и граждан.

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"Скрипучий романтизм" Лимонова

В среду умер русский писатель и политик Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет.

Романы Лимонова “соблазняли своим скрипучим романтизмом, романтизмом неудач и горечи, гнева и нигилизма”, пишет московский корреспондент французской газеты Libération в некрологе.

Вместе с тем, замечает журналист, в конце жизни Лимонова, ассоциировавшегося у многих с "лихими 90-ми", в Москве предпочитали не вспоминать.

"В 2012 году он объявил о своем намерении выставить свою кандидатуру против Владимира Путина на президентских выборах. До выборов его не допустили. И с тех пор ничего особенного. Война на Украине и аннексия Крыма в 2014 году примирили ультранационалистов с Кремлем. И больше никто им не интересуется", - пишет Libération.

Панические закупки в московских магазинах

Во вторник корреспонденты Би-би-си стали свидетелями сцен панического скупки всего подряд в московских супермаркетах.

Полки с с туалетной бумагой, хлебом, гречкой и овощами во многих из них оказались пустыми. СМИ сообщали о том, что столица России может закрыться на жесткий карантин, но эти сообщения не подтвердились, во всяком случае, пока.

Несмотря на вспышку коронавируса, российская политическая жизнь идет своим очередом. Во вторник Владимир Путин назначил голосование по конституционным поправкам, обнуляющим его президентские сроки на 22 апреля. Эту дату называли давно, но в последние дни на фоне роста числа случаев Covid-19 начались спекуляции о возможном переносе голосования (частично основанные на том, что из поправок дата исчезла и в окончательной редакции была оставлена на усмотрение президента).

Однако, как отмечает наш корреспондент Петр Козлов, "Владимир Путин не привык отступать от своей цели. Особенно под давлением внешних обстоятельств. Особенно если эти обстоятельства диктуются кем-то или чем-то из-за пределов российской суверенной демократии. Тем более, если дело касается принципиального вопроса - речь о снятии ограничений вновь избираться президентом лично для него".

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Дайджест подготовили Григор Атанесян и Павел Феденко.