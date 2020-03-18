Все российские школы уйдут на каникулы из-за коронавируса

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Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля включительно будут объявлены каникулы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Это связано с распространением коронавируса.

"С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - заявил Кравцов (цитата по Интерфаксу).

По словам министра, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей. Также, по его словам, крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам.

Кроме того, переносится на июнь досрочная сдача ЕГЭ. Об этом в среду сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Чтобы успокоить всех участников, которые предполагались в досрочный период, их было 32 тыс. заявлено, они переносятся на основной этап в июне месяце. Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать. Сейчас эта группа заявившихся на дополнительный период переносится туда", - сказал Музаев.

Ранее на этой неделе о введении обязательного карантина было объявлено в Москве. 16 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с субботы, 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Карантин был также объявлен в школах Екатеринбурга. В Петербурге и других городах вводили режим свободного посещения. Решения федерального министерства на этот счет до сих пор не было.

Согласно официальным данным, по состоянию на вторник число заболевших коронавирусом в России выросло до 114, пятеро выздоровели.