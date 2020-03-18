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Мосгорсуд приговорил экс-начальника московского главка Следственного комитета России (СКР) генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках. Также он должен будет выплатить штраф в 196 млн рублей.

"Назначить Дрыманову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре судьи Сергея Груздева (цитата по Интерфаксу).

Дрыманову также назначен штраф в 196 млн рублей, на семь лет ему запрещено занимать должности в органах власти. Кроме того, суд лишил его звания генерал-майора юстиции.

Другого фигуранта "дела Дрыманова", бывшего начальника управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, Мосгорсуд по совокупности с его предыдущим приговором - также за взяточничество - приговорил к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей.

Экс-начальник управления московского СКР по Центральному округу Алексей Крамаренко получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 195 млн рублей.

Они признаны виновным в получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), Дрыманов также признан виновным в получении крупной взятки (пункт "в" части 5 статьи 290).

Защита осужденных намерена обжаловать приговор.

Некоторые материалы в деле имеют гриф "совершенно секретно", в суде были зачитаны только вводная и резолютивная части приговора.

Дело Дрыманова

Александра Дрыманова задержали сотрудники ФСБ в июле 2018 года. СМИ называли Дрыманова "доверенным лицом" главы СКР Александра Бастрыкина и специалистом по его деликатным поручениям.

Он возглавлял расследование дела о преступлениях против жителей Южной Осетии во время пятидневной войны в Грузии в 2008 году, довел до суда второе "дело ЮКОСа" и занимался делом украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую обвинили в убийстве российских журналистов.

Уголовное дело возбудили после перестрелки возле ресторана Elements 15 декабря 2015 года. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком закончился убийством двух человек и ранением еще нескольких.

В ходе последовавших разбирательств участники перестрелки оказались под арестом, и тогда, как выяснило следствие, офицеры СКР получили 1 млн долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), доверенного лица Захария Калашова (Шакро Молодой), который принимал участие в инциденте.

Затем офицеры поделил эти деньги. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч долларов.

Второй вменяемый Дрыманову эпизод связан с получением 9850 евро за покровительство от своего первого заместителя Дениса Никандрова, тоже осужденного за коррупцию по другому делу. О передаче денег Никандров заявлял в суде на первом процессе по делу Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

Ранее Максименко уже был приговорен за два эпизода взяточничества, один из которых касался того же Кочуйкова, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Никандров получил пять с половиной лет колонии за взятку, но в прошлом июне досрочно вышел на свободу.