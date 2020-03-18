Рубль снова обвалился к доллару и евро на фоне паники из-за коронавируса

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Курс доллара на открытии торгов на московской бирже в среду преодолел отметку в 79 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, однако через несколько минут откатился до уровня 77 рублей. В районе 13:00 по Москве доллар торгуется вокруг отметки в 77,83 рубля.

Курс евро превысил отметку в 85 рублей впервые с 22 февраля 2016 года. К 13:00 он торговался на уровне 85,68 рубля.

Рубль падает на фоне снижения цен на нефть, которые в среду днем опустились ниже 28 долларов.

Акции ряда крупнейших российских компаний также дешевеют на торгах в среду: сильнее всего потеряли в цене бумаги "Аэрофлота" (падают более чем на 10%). Это происходит на фоне сообщений об отмене рейсов по некоторым европейским направлениям.

Дешевеют также и нефтяные компании, например, "Лукойл", "Роснефть" и "Сургутнефтегаз".

В то же время резко подорожали акции продуктовых сетей: "Ленты" - на 6,8% и "Магнита" - почти на 3%. Это происходит на фоне нарастающей паники среди россиян, которые буквально сметают с полок магазинов продукты, опасаясь ужесточения карантинных мер.

Давление на активы

Причины падения рубля не меняются в последние дни: участники рынка продают рисковые активы из-за роста неопределенности из-за пандемии коронавируса, охватывающей все больше и больше стран. Во вторник рейтинговое агентство S&P предсказало рецессию в мировой экономике, а глава Сбербанка Герман Греф заявил, что нефть может снизиться до 20 долларов за баррель.

Как отмечают эксперты Nordea, при цене нефти в диапазоне 20-30 долларов курс доллара будет находиться в диапазоне 75-82 рублей, а евро - 83-90 рублей.

"При приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности", - прогнозируют аналитики.

В "Уралсибе" подчеркивают, что очередное падение цен на нефть накануне днем и ослабление европейских фондовых рынков спровоцировали давление на российские активы.

В то же время, по мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберта Короева, на падении российской валюты и акций скорее отражается ситуация не слабости нефти, а паники на фоне коронавируса.

"Акции ритейлеров дорожают. Население запасается впрок жизненно важными товарами на новостях о новых заболевших в России. Та же причина продолжает гнать вниз акции "Аэрофлота", - объясняет он.

Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова полагает, что участники рынка ждут действий со стороны правительства. Она отмечает, что ЦБ пока не пошел на досрочное решение по ключевой ставке, а значит на заседании в пятницу она не изменится.

"Пока что рубль и рынок в целом движутся вместе с нефтью и инвесторы не уходят с рынка, но психологически важным уровнем, который повлияет на настроения, является 80 рублей за доллар", - рассуждает она.

Что говорят в правительстве?

Накануне вечером первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заверял, что валютный рынок в России сейчас достаточно сбалансирован, а рубль сохраняет устойчивость.

"Мы работаем в тесной координации с Центральным банком, в ежедневном режиме сверяем с ЦБ оценки ситуации. ЦБ уже принял ряд мер, способствующих нормализации работы рынков, обеспечению финансового рынка достаточным количеством ликвидности", - говорил Белоусов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Однако министр финансов Антон Силуанов в среду был менее оптимистичен. По его словам, правительство отклоняется от макроэкономического прогноза на 2020 год: бюджет этого года будет дефицитным, придется задействовать средства Фонда национального благосостояния.

"В последнее время мы столкнулись с непростой ситуации для России, со снижением цен на энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики. Сейчас добавилась гораздо более серьезная проблема - коронавирусная инфекция", - пояснил Силуанов.

По словам министра, сокращаются целые сектора экономики, в том числе авиаперевозки, туризм и малый бизнес.

"Сокращаются объемы покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей. Поэтому, к сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом", - заключил министр.