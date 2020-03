Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 147

View this post on Instagram

Постоянно получаю звонки, в том числе от близких, с сомнениями, что им не все рассказывают. Типа «все гораздо серьезнее, чем нам говорят власти». Всем объясняю - я рассказываю абсолютно все, что знаю сам. Я получаю информацию в режиме онлайн мгновенно. Например, сегодня получил информацию про третьего заболевшего (ждём верификацию из федерального штаба). Из Ирака. Студент ВШЭ. Его выявили на вокзале, он не успел даже выйти в город. Все, контактировавшие с ним - на контроле. То есть, три заболевших, из которых один - выздоровевший. Все, кто сеют сомнения - хотят поймать хайп! Не верьте им, не ведитесь. Я вам обещаю, что по Нижегородской области вы имеете от Правительства всю достоверную информацию. Тогда спрашивают, почему же власти принимают такие жесткие меры? Если заболевших не так много? Да потому, что мы не хотим допустить ситуацию, сложившуюся в Италии и других странах. Пример Китая показывает, что самоизоляция работает! Поэтому давайте потерпим и потом перевернём эту страницу истории.