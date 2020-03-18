Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 147

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В России за сутки зарегистрировано еще 33 заболевших коронавирусом, общее число выросло до 147, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области", - говорится в сообщении. Житель Томской области заразился в Италии, посетив выставку собак, сообщили в областной администрации.

По данным штаба, все заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Все они были госпитализированы в инфекционные боксы.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Москве увеличилось до 86. За сутки зарегистрировано 30 новых случаев, в том числе у одного ребенка.

Сейчас в больнице в Коммунарке (территория новой Москвы) находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом коронавирус, нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания, сообщил ранее в среду оперативный штаб по коронавирусу в Москве.

Официально всего по России зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны после выздоровления два гражданина Китая, два гражданина России и гражданин Италии. Случаев заражения может быть больше, информация обновляется, следует из заявления губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Я получаю информацию в режиме онлайн мгновенно. Например, сегодня получил информацию про третьего заболевшего. Из Ирака. Студент ВШЭ. Его выявили на вокзале, он не успел даже выйти в город. Все контактировавшие с ним - на контроле", - написал губернатор в "Инстаграме". Ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом в Нижегородской области.

"Все, кто сеют сомнения - хотят поймать хайп! Не верьте им, не ведитесь", - добавил губернатор.

Врачи продолжают наблюдение за россиянами, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран или имели контакты с заболевшими, сейчас под контролем врачей 17,9 тысячи человек, проинформировал Роспотребнадзор.

В среду вступил в силу запрет на въезд иностранцев в Россию, который будет действовать до 1 мая.

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду распорядился с 20 марта ограничить полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Исключение составят регулярные рейсы Москва - Лондон и обратно, Москва - Нью-Йорк и обратно, Москва - Абу-Даби и обратно. Как и в случае с другими странами, где распространился коронавирус, рейсы будет принимать терминал F аэропорта Шереметьево.

Со следующей недели все российские школы уйдут на каникулы до 12 апреля.

Накануне издания "Открытые медиа" и "Ведомости" сообщили, что в ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. Вице-мэр Анастасия Ракова в ответ заявила: "Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба".

В Кремле пообещали поинтересоваться у министерства обороны, начнется ли 1 апреля призыв в армию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "хорошим" вопрос журналистов, не планирует ли президент из-за коронавируса перенести весенний призыв.

"Не знаю. Вопрос - хороший. Будем изучать и обратимся с этим вопросом к министерству обороны", - сказал Песков.

В среду стало известно, что сотрудники администрации президента прошли тест на коронавирус. Песков сказал, что его тест дал отрицательный результат (он не заражен).