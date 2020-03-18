Российский тополь занял третье место на конкурсе лучших деревьев Европы. Фото

Правообладатель иллюстрации ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION Image caption Победитель конкурса - чешская сосна

Тополь из Калмыкии занял третье место на ежегодном конкурсе "Дерево Европы". На первом месте - 350-летняя чешская сосна (на фото), а в десятку попали, в частности, деревья из Хорватии, Нидерландов, Румынии и Британии.

Русская служба Би-би-си публикует фотографии деревьев, занявших первые семь мест в конкурсе.

Правообладатель иллюстрации ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION Image caption Победившей чешской сосне уже 350 лет. Она возвышается над местом, где когда-то была деревня, которую затопило просле строительства плотины. Существовало поверье, согласно которому по ночам под этим деревом дьявол играет на флейте

Правообладатель иллюстрации ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION Image caption На втором месте - дерево гингко, растущее в хорватском городе Дарувар уже 242 года

Правообладатель иллюстрации ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION Image caption Третье место занял одинокий тополь из степей Калмыкии. Ему 103 года. По легенде, дерево посадил буддийский монах, который для этого привез семена из Тибета

Правообладатель иллюстрации ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION Image caption 130-летний бук из Нидерландов занял четвертое место. Его называют ведьминым деревом за извилистые ветви и корни, которые выглядят так, будто не могут прорасти в землю. По легенде, под ним похоронена разбойница Черная Кейт

Правообладатель иллюстрации ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION Image caption Пятое место - у 500-летней пихты из Румынии. Согласно преданию, некий пастух потерял отару овец. Он молился о том, чтобы найти их - и вдруг пихта, под которой он спал, резко выросла. Он забрался на дерево и увидел, куда ушли овцы

Правообладатель иллюстрации ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION Image caption Тысячелетний португальский каштан по итогам голосования занял шестое место. Диаметр его ствола - четыре с половиной метра. В самой Португалии считают, что дерево посадили еще древние римляне, разрабатывавшие в этом месте золотые рудники

Правообладатель иллюстрации ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION Image caption На седьмом месте - 500-летний дуб из Ливерпуля. По легенде, еще в средние века судьи собирались под его ветвями, так как здания суда у них еще не было

Конкурс "Европейское дерево года" проводится с 2011 года. Он был вдохновлен аналогичным конкурсом, который проводил в Чехии местный Фонд экологического партнерства. Победителей определяет онлайн-голосование, которое организовано Ассоциацией экологического партнерства.

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