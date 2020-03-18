Российские суды приостанавливают рассмотрение дел из-за коронавируса

Правообладатель иллюстрации Andrei Vasilyev/TASS Image caption Очередь на заседание по делу "Нового величия" в Люблинский суд Москвы в феврале этого года

Российские суды ограничивают рассмотрение дел и доступ посетителей в здания суда из-за коронавируса. Исключение составят безотлагательные дела.

Суды будут рассматривать только "категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства", говорится в сообщении Верховного суда России.

Личный прием граждан в судах будет приостановлен, доступ в суды тех, кто не является участниками судебных процессов, будет ограничен.

Верховный суд также порекомендовал судам рассматривать дела с применением видео-конференц-связи, если есть такая техническая возможность.

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