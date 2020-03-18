Новый совладелец "Ведомостей" обещает "не лезть в дела газеты"

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Алексей Голубович, который, как стало известно накануне, стал новым совладельцем газеты "Ведомости", сообщил Русской службе Би-би-си, что не собирается "лезть в дела газеты". По его словам, одной из его возможных целей станут проекты "по периметру" газеты.

"В условиях начинающейся новой и очень тяжелой фазы кризиса говорить про стратегию развития предприятия, которым не владеешь - вообще преждевременно", - написал Голубович в ответ на вопросы Би-би-си. Он заявил, что на данный момент не является акционером газеты и не имеет плана по управлению ею.

На уточняющие вопросы Голубович не ответил.

Во вторник газета "Ведомости" подтвердила информацию о смене владельца. Ее купят издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Зятьков сообщил газете, что они с Голубовичем покупают этот актив "на паритетных началах". Но Голубович заявил все тем же "Ведомостям", что станет владельцем неконтрольного пакета газеты.

Пока сделка не завершена, владельцами издания остаются Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур. Переход активов под управление новых собственников начнется уже с 18 марта, говорил "Ведомостям" Кудрявцев. Стоимость сделки стороны не раскрывают.

"Ведомости" - деловое независимое издание, выходит с 1999 года. Пост главного редактора газеты на данный момент занимает Илья Булавинов. Издатель "Ведомостей" Глеб Прозоров сообщал, что контракт с Булавиновым действует до 23 апреля 2020 года. Шеф-редактором сайта газеты является Максим Товкайло.

СМИ и телеграмм-каналы в середине февраля сообщали, что после смены собственника Булавинов и Товкайло покинут издание. Это подтверждал источник Би-би-си в редакции.

Чем известны новые собственники "Ведомостей"

Алексей Голубович в 1998-2000 годах работал в нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году его объявили в федеральный и международный розыск по обвинению в мошенничестве.

В 2007 году он добровольно вернулся из Италии в Россию. Газета "Коммерсант" пишет, что после этого его статус в деле ЮКОСа был переквалифицирован из обвиняемого в свидетеля.

Позже Голубович выступал свидетелем по делу ЮКОСа. "Новая газета" называла его "козырной фигурой обвинения", но отмечала, что Голубович менял показания.

В 2007 году Голубович основал инвестиционную группу "Арбат Капитал".

Константин Зятьков - сын бывшего главного редактора газеты "Аргументы и факты" и президента дома "Наша версия" Николя Зятькова. "Нашу версию", основанную Артемом Боровиком, Зятьков купил в 2007 году. Константин Зятьков участвовал в медиа-бизнесе отца, пишет издание "Медуза".

"К счастью, "Наша версия" явно выделяется на фоне многих изданий. Так сложилось, что все наши авторы — патриоты России. […] Даже в критических материалах (в которых не даем спуску проворовавшимся чиновникам) мы не переходим на уныние и пустое отрицание. Конструктивная критика — то, что многим нравится", - цитирует "Медуза" старое интервью Константина Зятькова, данное "Нашей версии" в 2016 году.