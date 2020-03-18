Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В штате компании Isinnova работают 14 человек

Больница на севере Италии столкнулась с дефицитом клапанов для систем искусственной вентиляции легких. Стартап 3D-печати Isinnova сделал партию клапанов за несколько часов.

В отделениях интенсивной терапии коммуны Кьяри, неподалеку от города Брешиа лежат 250 зараженных коронавирусом пациентов. Коммуна находится между Брешиа и Бергамо, занимающими первое и второе место по количеству зараженных в Ломбардии, одной из самых пораженных вирусом итальянских провинций.

Несколько дней назад больница коммуны столкнулась с дефицитом кислородных клапанов, с помощью которых больных подключают к системам искусственной вентиляции легких. Клапаны рассчитаны на использование только в течение восьми часов и быстро заканчиваются.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кислородные клапаны Вентури - довольно сложная форма для 3D-принтера, подчеркнули в Isinnova

О нехватке компонентов узнала журналистка газеты Giornale di Brescia Нунция Валлини. Она связалась с бизнесменом Массимо Темпорелли и директором стартапа Isinnova Кристианом Фракасси.

"Нам рассказали, что больнице нужны клапаны. Они называются клапаны Вентури, и сейчас их невозможно найти. Производство не успевает за спросом", - сказал Фракасси в беседе с агентством Рейтер.

Фракасси вместе с инженером Алессандро Ромайоли приехали в больницу за образцом и через три часа вернулись с изготовленным прототипом.

"Он был испытан на пациенте, нам сказали, что все работает хорошо, мы вернулись в офис и начали печатать клапаны", - рассказал Би-би-си Алессандро Ромайоли.

На производство одного клапана уходит около часа. Isinnova связалась с компанией Lonati, также занимающейся 3D-печатью, и вместе они смогли изготовить партию из 100 клапанов в течение суток.

По словам Темпорелли, стоимость клапана составляет всего один евро, что несравнимо дешевле оригинальных, которых к тому же сейчас не достать.

Тем временем с Кристианом Фракасси связалась еще одна больница, в которой закончились эти клапаны.

"Мы не спали два дна, - говорит он. - Мы пытаемся спасти жизни".

Теперь Isinnova в сотрудничестве еще с несколькими компаниями 3D-печати готова бесплатно обеспечивать клапанами больницы в регионе.