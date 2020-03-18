Коронавирус: итальянcкий стартап создал на 3D-принтере клапан для аппаратов вентиляции легких
Больница на севере Италии столкнулась с дефицитом клапанов для систем искусственной вентиляции легких. Стартап 3D-печати Isinnova сделал партию клапанов за несколько часов.
В отделениях интенсивной терапии коммуны Кьяри, неподалеку от города Брешиа лежат 250 зараженных коронавирусом пациентов. Коммуна находится между Брешиа и Бергамо, занимающими первое и второе место по количеству зараженных в Ломбардии, одной из самых пораженных вирусом итальянских провинций.
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Несколько дней назад больница коммуны столкнулась с дефицитом кислородных клапанов, с помощью которых больных подключают к системам искусственной вентиляции легких. Клапаны рассчитаны на использование только в течение восьми часов и быстро заканчиваются.
О нехватке компонентов узнала журналистка газеты Giornale di Brescia Нунция Валлини. Она связалась с бизнесменом Массимо Темпорелли и директором стартапа Isinnova Кристианом Фракасси.
"Нам рассказали, что больнице нужны клапаны. Они называются клапаны Вентури, и сейчас их невозможно найти. Производство не успевает за спросом", - сказал Фракасси в беседе с агентством Рейтер.
Фракасси вместе с инженером Алессандро Ромайоли приехали в больницу за образцом и через три часа вернулись с изготовленным прототипом.
"Он был испытан на пациенте, нам сказали, что все работает хорошо, мы вернулись в офис и начали печатать клапаны", - рассказал Би-би-си Алессандро Ромайоли.
На производство одного клапана уходит около часа. Isinnova связалась с компанией Lonati, также занимающейся 3D-печатью, и вместе они смогли изготовить партию из 100 клапанов в течение суток.
По словам Темпорелли, стоимость клапана составляет всего один евро, что несравнимо дешевле оригинальных, которых к тому же сейчас не достать.
Тем временем с Кристианом Фракасси связалась еще одна больница, в которой закончились эти клапаны.
"Мы не спали два дна, - говорит он. - Мы пытаемся спасти жизни".
Теперь Isinnova в сотрудничестве еще с несколькими компаниями 3D-печати готова бесплатно обеспечивать клапанами больницы в регионе.