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Политики тоже болеют

В среду законодатели в двух странах западного полушария рассказали о том, что заразились коронавирусом. Речь идет о спикере Сената Бразилии Дэви Альколумбре и двух членах Палаты представителей США - Бене Макадамсе, демократе из Юты, и Марио Диаз-Баларте, республиканце из Флориды.

Коронавирус вообще не обходит стороной политиков: заразились уже и члены британского парламента, включая замминистра здравоохранения, и больше двух десятков депутатов в Иране, где вспышка эпидемии проходит особенно остро.

Гонка вакцин и тестов

Каждый день пандемии приносит новости о смертях и заражениях, но также и о новых шагах к более эффективным тестам и главной цели, вакцине.

В базе данных клинических испытаний Всемирной организации здравоохранения насчитываются уже 508 исследований, связанных с коронавирусом, от поиска лекарств до борьбы с психологическими эффектами болезни и карантина.

Во вторник ученые из Оксфордского университета объявили о разработке анализа на коронавирус, который дает результат за 30 минут. Он был разработан в сотрудничестве с китайскими специалистами. А тем временем Институт Пастера в Дакаре разрабатывает анализ, который даст результат за 10 минут и будет стоить 1 доллар.

Образцы вакцины против вируса уже тестируются в США и Израиле. Но, даже если они будут успешны, на рынок вакцина может поступить не раньше середины следующего года.

Над собственной вакциной работает и Казанский федеральный университет в России, и Кембриджский университет в Англии.

Что ждет заключенных? В Иране помилуют, в России изолируют

С первых дней пандемии власти разных стран задумались, что делать с людьми, отбывающими наказание в тюрьмах, где инфекция может распространяться особенно быстро.

Самую либеральную политику выбрали власти Ирана - там отпустили под залог 85 тысяч заключенных, по официальным данным. А в среду госканал объявил, что аятолла Хаменеи в пятницу помилует 10 тысяч из них.

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В России же пока что заключенных только изолируют - Федеральная служба исполнения наказаний прекратила свидания с родственниками "до особого указания".

В США, между тем, иммиграционная и таможенная полиция временно не будет арестовывать нелегальных мигрантов, сообщает газета Washington Post. Это решение направлено на то, чтобы находящиеся в США без документов иностранцы не боялись обращаться за медицинской помощью - такая ситуация может ускорить распространение коронавируса в стране.

В Лондоне закрывается метро...

Столица - центр пандемии в Британии. Поэтому усилия властей по борьбе с вирусом сосредоточены именно на ней.

Уже в четверг закроются до 40 станций лондонского метро, на которых не осуществляются пересадки. С пятницы же закроется целая ветка - Ватерлоо и Сити. Урежут и работу метро по ночам, а также уменьшится число автобусных рейсов.

Всех граждан призывают использовать общественный транспорт лишь для самых важных поездок.

Кроме того, в среду вечером целый ряд изданий - от газеты Daily Telegraph до телеканала CNN - сообщили с ссылкой на свои источники, что уже к выходным правительство может закрыть пабы, рестораны и другие заведения и потребовать от горожан оставаться дома.

Источник в правительстве рассказал газете Times, что меры вызваны “игнорированием” совета премьер-министра оставаться дома со стороны британцев.

В понедельник, когда Борис Джонсон попросил британцев не ходить в общественные заведения, его собственный 79-летний отец заявил в интервью: “Разумеется, я пойду в паб, если мне нужно”.

...а в Петербурге - мероприятия больше 50 человек

В Москве еще 16 марта запретили мероприятия с участием больше 50 человек. Двумя днями позже примеру последовал и второй по населению город России.

Указом губернатора Санкт-Петербурга с 19 мая по 30 апреля запрещены культурные, спортивные и все другие массовые мероприятия с участием более 50 человек.

Петербуржцам старше 65 лет рекомендуется не ходить в общественные места и не использовать общественный транспорт. Вернувшиеся из-за границы петербуржцы должны сообщить об этом властям, вызвать врача на дом и самоизолироваться на 14 дней.

Кроме того, работодателям рекомендуется переводить сотрудников на работу из дома.

“Я мэр Майами, и у меня коронавирус”

Газета New York Times публикует колонку мэра Майами Фрэнсиса Суареса, в которой тот рассказывает о своем опыте заболевания коронавирусом. Градоначальник пишет, что хотя и не ожидал заразиться этой инфекцией, он в каком-то смысле рад, что так вышло.

Суарес считает, что, рассказывая о своей борьбе с болезнью, он может развенчать мифы вокруг нее, а также объяснить жителям, почему в городе ограничены развлечения и мероприятия, и успокоить их.

“Коронавирус показал отсталость США”: колумнист Washington Post

В отделе мнений вашингтонской газеты вышла колонка постоянного автора Макса Бута, в которой тот связывает быстрое распространение нового вируса в Штатах с тем, что американское федеральное правительство, полномочия которого урезались в последние десятилетия, стало менее эффективным, а здравоохранение - дорогим и недоступным.

“Дамы украинских железных дорог”

На сайте New York Times вышло фотоэссе с портретами женщин, работающих стрелочницами, смотрителями и дежурными по станциям на железных дорогах. Автор фотографий и текста - живущий в Нью-Йорке украинский фотограф Саша Маслов.

Новое кибероружие ФСБ? Слив от хакеров

ФСБ России может обладать технологией для организации кибератак с использованием “умных” устройств в домах ничего не подозревающих людей. На это указывают документы, опубликованные хакерской группировкой Digital Revolution.

Такие атаки могут “обвалить” крупные интернет-сервисы и даже временно отключить интернет целого государства.

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Суды за закрытыми дверьми

Из-за коронавируса российские суды будут рассматривать только дела “безотлагательного характера”, а также ограничат доступ в здания суда для посетителей.

Это значит, что ряд резонансных дел, в том числе против участников сообщества "Сеть" (запрещено на территории РФ) и организации “Новое величие”, - пройдут в новых условиях с ограниченным доступом посетителей.

Эдуард Лимонов, писатель и политик, умер в возрасте 77 лет два дня назад.

Наш корреспондент Андрей Козенко наблюдал за его карьерой на протяжении 17 лет, начиная с судебного процесса в Саратове, на котором писателя осудили за незаконное приобретение оружия.

“Где-то в середине судебного процесса вышла книга Лимонова "В плену у мертвецов". Я купил ее и попросил автограф. Лимонов написал: "Андрей, никогда не садитесь в тюрьму", - вспоминает корреспондент.

Оглядываясь на эту бунтарскую жизнь, Андрей Козенко приходит к выводу, что даже после 2014 года, поселившись в эфире ток-шоу федеральных каналов, Лимонов нисколько не изменил своим убеждениям.

Посреди пандемии, страстей по туалетной бумаге и страха, две американские скрипачки решили поднять дух соотечественников и исполнили мелодию из фильма "Титаник" прямо в супермаркете.

Media playback is unsupported on your device Музыка против страха: скрипичный дуэт исполнил мелодию из "Титаника" в супермаркете

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Павел Феденко.

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