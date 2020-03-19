В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

79-летняя женщина с коронавирусом умерла в Москве в инфекционной больнице №2 на Соколиной горе, сообщили в оперативном штабе города. Это первый в России случай смерти человека, зараженного коронавирусной инфекцией.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе", - говорится в сообщении штаба.

Каким образом заразилась женщина - не уточняется.

По данным штаба, причина смерти - пневмония на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

Установлен весь круг близких умершей - они находятся под медицинским наблюдением, заявляют в штабе.

"К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции", - написал в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил соболезнования семье умершей.

Пропустить Twitter пост , автор: @MosSobyanin К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 марта 2020 г.

По данным на среду, в России было официально зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Общее количество выявленных случаев коронавируса в Москве составляло 86.

В оперативном штабе напомнили, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей.