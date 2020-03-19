Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199

В России за сутки зарегистрировано еще 52 заболевших коронавирусом, общее число выросло до 199, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Диагнозы поставлены сразу в 23 регионах, сообщает штаб. Роспотребнадзор уточняет при этом, что в Москве зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье - пять.

В заявлении федерального штаба говорится, что летальных исходов от коронавируса в России не зарегистрировано. Хотя ранее в четверг стало известно о первой жертве коронавирусной пандемии в России. Об этом сообщал городской оперативный штаб.

В Москве в инфекционной больнице номер 2 умерла 79-летняя женщина. Причиной смерти сначала была названа пневмония на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов и другие заболевания). Позже в штабе уточнили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Каким образом заразилась женщина, не уточняется.

День назад штаб сообщал о 33 новых случаях заражения - 31 случай был зарегистрирован в Москве, еще два - в Томской и Новосибирской областях. Число зараженных тогда увеличилось до 147.

В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление об обязательной двухнедельной изоляции "всех лиц, прибывающих на территорию России".

Речь идет о россиянах, возвращающихся в страну, ведь с 18 марта Россия закрыла границу для иностранцев. Запрет введен до 1 мая. Он не касается дипломатов, членов официальных делегаций, машинистов поездов, водителей грузовиков, летчиков и моряков, а также тех, кто имеет вид на жительство в России.

В Москве еще с 16 марта действует требование, согласно которому все прибывающие в город из США, стран ЕС, Великобритании и других европейских стран, Украины и Беларуси должны самоизолироваться на 14 дней. Решение об отправке вернувшихся из-за границы москвичей принял мэр Сергей Собянин.

Кроме того, Роспотребнадзор обязал вернувшихся из-за границы россиян сообщить данные о себе и о поездке на "горячую линию".

Врачи продолжают наблюдение за россиянами, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран или имели контакты с заболевшими, заявлял накануне Роспотребнадзор. По его оценке, под контролем врачей - почти 18 тысяч человек.

18 марта вступил в силу запрет на въезд иностранцев в Россию, который будет действовать до 1 мая. В тот же день было принято решение ограничить полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Ранее были отменены полеты во все страны ЕС.

Со следующей недели все российские школы уйдут на каникулы до 12 апреля.