Ажиотаж в супермаркетах из-за Covid-19. Почему люди паникуют?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 19 марта в Британии

Фотографии пустых полок и огромных очередей в супермаркетах заполнили соцсети. В Австралии, США, Южной Африке, Британии и России люди говорят о нехватке продуктов. Как panic buying, или ажиотажное потребление, выглядит в разных странах мира.

Списки этих продуктов в разных странах почти идентичны:

Антибактериальные средства и мыло для рук

Туалетная бумага и салфетки

Молоко c долгим сроком хранения

Макароны

Овощные консервы

Рис

Мыло

Очищающие жидкости

Болеутоляющие средства

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В магазинах многих стран также введены ограничения на продажу алкоголя (на фото - супермаркет в Британии)

От страны к стране список меняется, но незначительно. В США, например, появился ажиотажный спрос на оружие и противогазы. В Австралии тоже скупают оружие и боеприпасы и не хватает мяса и овощей.

Власти обращаются к людям с просьбой не поддаваться потребительской панике. В Британии менеджеры магазинов просят покупателей вести себя разумно, но увещевания не помогают.

Ажиотажный спрос отражается на поведении людей в разных странах и вынуждает правительства принимать меры для защиты товаров, магазинов и их персонала. В то же время неожиданный дефицит туалетной бумаги и консервов приводит к странным ситуациям.

Австралия: десанты в регионы и расизм на кассах

В четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обратился к гражданам с просьбой перестать скупать столько товаров.

"Остановитесь. Это неразумно, это не помогает", - заявил Моррисон, добавив, что "разочарован" таким поведением австралийцев.

Вместе с тем Моррисон объявил о продлении запрета на сбор группами больше ста человек и сказал, что эти меры могут продлиться "по меньшей мере шесть месяцев [...], может быть, намного дольше".

Австралийские супермаркеты одними из первых ощутили эффект от ажиотажного спроса из-за Covid-19. Магазинам приходится идти на крайние меры.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Супермаркет в Мельбурне, 17 марта

Покупатели из мегаполисов массово приезжают в магазины более мелких городов и скупают продукты. Чтобы противодействовать "десантам" из Мельбурна, хозяева супермаркета в небольшом городке Ридделс Крик, в 60 километрах, вынуждены были нанять охранников, которые теперь не пускают в магазин приезжих из столицы штата.

Кассир одного из австралийских супермаркетов рассказал Би-би-си, что люди в магазинах срывают друг на друге стресс.

"Я вижу эгоизм, агрессию, расизм, нетерпимость и полное отсутствие уважения по отношению к другим покупателям. Вчера я обслуживал покупательницу в очках и в маске, азиатской внешности, а мой коллега обслуживал мужчину. Этот мужчина все время унижал мою клиентку, говоря, что "не верит, что им разрешают вот так вот закрывать лица". Похожие вещи говорят и в адрес тех, кто носит исламские головные уборы. Когда пришло время оплачивать покупку, моя покупательница плакала", - рассказывает он.

США: оружие, противогазы, черный рынок

Жители Штатов уже не первую неделю скупают туалетную бумагу, крупы и консервы. Как и во многих других странах, в большинстве магазинов здесь введены ограничения на продажу рулонов в одни руки.

Некоторым американцам удалось купить гигиенических продуктов впрок, после чего они начали перепродавать их с большой наценкой. Самый яркий пример - герои публикаций New York Times братья Колвины, объехавшие магазины в штатах Кентукки и Теннесси и купившие 17700 бутылок санитарного геля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Супермаркет в штате Нью-Джерси, холодильник для замороженных продуктов опустошен

Братья начали скупать товары еще первого марта, сразу после сообщения о первой смерти от коронавируса в США. Они проехали 1300 миль, опустошая прилавки, но продать удалось лишь малую часть. В Теннесси было введено чрезвычайное положение и вступили в силу законы, запрещающие накрутку цен. На этой неделе братья пожертвовали все скупленные ими товары.

В США на фоне коронавируса неожиданно вырос спрос на оружие и боеприпасы.

"Когда экономике плохо, люди покупают оружие", - рассказывал менеджер оружейного магазина в городке Роквилл в штате Мэриленд нашему корреспонденту.

Наибольшей популярностью в его магазине пользуются пистолеты калибра 9 мм, помповые ружья и полуавтоматические винтовки AR-15, различные модели которой стоят от 600 до 1200 долларов. Охотничьи ружья почти не пользуются спросом.

"Многие покупают оружие для самозащиты, считая, что этот кризис будет сопровождаться ростом преступности и грабежами", - уверен Джоэл Грин.

Россия: пустые полки и паника на Кавказе

Ажиотажный спрос не обошел и Россию, где количество зараженных в четверг выросло до 199. В стране введен режим повышенной готовности, школы и вузы переведены на дистанционное обучение, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

В Москве крупы, хлеб, консервы и овощи начали скупать после сообщений в СМИ о скором введении режима ЧС.

В беседе с корреспондентом Би-би-си посетители московского супермаркета жаловались на беспричинную панику и удивлялись пустым полкам.

Ажиотаж вызвал иронию у некоторых ритейлеров. "Сколько времени понадобится, чтобы съесть 10 кг гречки? А риса? Как насчет соли и сахара?" - задается вопросом российский "Ашан".

До Северного Кавказа паника дошла во вторник, после того как в начале недели по WhatsApp разошлась аудиозапись, на которой мужчина призывает закупить товаров минимум на месяц. Местные жители уверены, что говорящий - заместитель министра внутренних дел Чечни.

Главный врач Московской клинической больницы №40, куда везут почти всех московских пациентов с подозрением на Covid-19, в интервью Би-би-си попросил СМИ "остановить истерику".

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Что такое "panic buying"

Как получилось, что туалетная бумага стала символом стабильности в кризисные времена, почему люди считают, что ее необходимо иметь как можно больше, и чем это закончится?

Опрошенные мировыми СМИ психологи говорят, что проблема - в необходимости чувства контроля над ситуацией. Люди теряют его из-за новостей о коронавирусе.

"Чувство беспокойства в значительной мере коренится в ощущении неизвестности и ожидании, что что-то произойдет. Коронавирус - это то же самое, но в макро-масштабе", - рассказала Би-би-си представитель благотворительного фонда Mind, который помогает людям бороться с нарушениями психического здоровья.

В случаях кризисов, вызванных эпидемиями, у людей "нет понимания ни о временных рамках, ни о серьезности ситуации. И каждый день мы получаем сигналы о том, что нам пора паниковать и покупать больше, чем необходимо", - сказал в интервью Sky News эксперт по потребительскому поведению из Университетского колледжа Лондона Доктор Димитриос Цивирикос.

При этом для ощущения комфорта важен размер покупаемого товара, считает он. Именно этим отчасти объясняется стремление людей покупать большие и заметные на полках упаковки с рулонами туалетной бумаги.

"Если бы у нас был международный знак, обозначающий панику, это был бы дорожный знак с рулоном туалетной бумаги", - цитирует эксперта Sky News.