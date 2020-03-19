По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Во всех 85 регионах России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. На режим к 19 марта перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада, Центрального, Северо-Кавказского и Юга России.

Школы и вузы переведены на дистанционное обучение, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия. Помимо этого, жителям рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж. Режим повышенной готовности подразумевает ограничения на проведение всех массовых мероприятий, а также числа их участников.

Роспотребнадзор 19 марта также поручил изолировать на 14 дней всех, кто приезжает в Россию из-за рубежа. Все прибывающие в страну должны сообщать о своем возвращении на "горячую линию".

К настоящему моменту в России зарегистрировано 199 случаев случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных - в Москве. 19 марта стало известно о смерти 79-летней пациентки московской больницы, у которой помимо коронавируса было несколько хронических заболеваний.

Московские власти сначала заявили, что это первая смерть из-за коронавируса, но позже назвали причиной смерти женщины оторвавшийся тромб.