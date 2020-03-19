В Италии уже больше жертв коронавируса, чем в Китае. Европа намерена продлевать карантин
В Италии от коронавируса умерло больше человек, чем в Китае или любой другой стране. Общее количество жертв в Италии возросло за день на 427 и достигло 3405.
В Китае, где впервые появился этот вирус, по официальным данным, умерло 3245 человек, хотя у экспертов остаются некоторые сомнения по поводу достоверности китайских данных.
Тем временем европейские страны рассматривают возможность продления карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса.
В Италии обязательный 14-дневный карантин начался 12 марта, но власти приняли решение продлить его и после 25 марта. Практически всем итальянцам предписано оставаться дома.
О вероятном продлении 15-дневного карантина также заявила Франция.
Британский премьер Борис Джонсон заявил в четверг, что к концу июня эпидемия может пойти на спад, однако никаких гарантий этого нет.
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Европейские лидеры пока не говорят, когда антикризисные меры будут ослаблены.
В ЕС был введен строгий пограничный контроль. Путешественников из стран, не входящих в союз, не пропускают через границу и отправляют назад. 27 стран ЕС приняли решение о запрете на въезд на 30 дней.
Испания объявила в четверг, что за последние сутки количество смертельных случаев от заражения коронавирусом выросло на 169 (всего 767 умерших). Заразившихся стало больше на 3431 человека (всего 17147 случаев).
Канцлер Германии Ангела Меркель накануне выступала с телеобращением к нации. "Ситуация серьезная. Относитесь к ней серьезно. Со времени объединения, даже со Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с таким испытанием, исход которого зависит от нашей коллективной солидарности", - сказала она.
В Германии меры борьбы с распространением коронавируса не такие жесткие, как в Испании и Италии. Власти распорядились закрыть школы, не работают многие компании и публичные пространства.
Жители страны могут встречаться и проводить время вместе, но, как считают немецкие СМИ, было похоже, что обращение Меркель стало последним предупреждением перед возможным введением принудительного карантина. В четверг Германия сообщила, что количество случаев заражения коронавирусом выросло до 10999.
В других странах
- Австрия до 5 апреля полностью закрыла провинцию Тироль, которая стала очагом распространения вируса. Туда могут попасть лишь местные жители и некоторые работники, также туда пропускают товары
- В Словении с пятницы начнет действовать запрет на нахождение в общественных местах
- Португалия объявила 15-дневное чрезвычайное положение, но премьер-министр Антонио Коста предупредил, что меры могут быть в силе еще несколько месяцев
- Король Испании Филипп IV в среду выступил с телеобращением, сказав, что вирус не победит жителей, но наоборот - сделает их сильнее. В стране было начато расследование после того, как в доме престарелых в Мадриде скончалось 19 человек
- В Норвегии парламент принял пакет экстренных мер по вопросам занятости населения и здравоохранения