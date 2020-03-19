В Италии уже больше жертв коронавируса, чем в Китае. Европа намерена продлевать карантин

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Испании карантин продолжается пять дней

В Италии от коронавируса умерло больше человек, чем в Китае или любой другой стране. Общее количество жертв в Италии возросло за день на 427 и достигло 3405.

В Китае, где впервые появился этот вирус, по официальным данным, умерло 3245 человек, хотя у экспертов остаются некоторые сомнения по поводу достоверности китайских данных.

Тем временем европейские страны рассматривают возможность продления карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса.

В Италии обязательный 14-дневный карантин начался 12 марта, но власти приняли решение продлить его и после 25 марта. Практически всем итальянцам предписано оставаться дома.

О вероятном продлении 15-дневного карантина также заявила Франция.

Британский премьер Борис Джонсон заявил в четверг, что к концу июня эпидемия может пойти на спад, однако никаких гарантий этого нет.

Европейские лидеры пока не говорят, когда антикризисные меры будут ослаблены.

В ЕС был введен строгий пограничный контроль. Путешественников из стран, не входящих в союз, не пропускают через границу и отправляют назад. 27 стран ЕС приняли решение о запрете на въезд на 30 дней.

Испания объявила в четверг, что за последние сутки количество смертельных случаев от заражения коронавирусом выросло на 169 (всего 767 умерших). Заразившихся стало больше на 3431 человека (всего 17147 случаев).

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Италии самые высокие показатели заражения коронавирусом в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне выступала с телеобращением к нации. "Ситуация серьезная. Относитесь к ней серьезно. Со времени объединения, даже со Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с таким испытанием, исход которого зависит от нашей коллективной солидарности", - сказала она.

В Германии меры борьбы с распространением коронавируса не такие жесткие, как в Испании и Италии. Власти распорядились закрыть школы, не работают многие компании и публичные пространства.

Жители страны могут встречаться и проводить время вместе, но, как считают немецкие СМИ, было похоже, что обращение Меркель стало последним предупреждением перед возможным введением принудительного карантина. В четверг Германия сообщила, что количество случаев заражения коронавирусом выросло до 10999.

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