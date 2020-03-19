Князь Монако, Мишель Барнье, Том Хэнкс... Кто еще из знаменитостей подхватил коронавирус?

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Князь Монако Альбер II стал еще одной знаменитостью, заразившейся коронавирусом. Об этом в четверг сообщили представители двора династии Гримальди. По их словам, состояние князя пока не внушает серьезных опасений.

Ранее в четверг о положительном результате теста на коронавирус сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС и главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье.

Барнье самоизолировался у себя дома во Франции и призывает европейцев соблюдать меры предосторожности, чтобы общими усилиями "победить в этой битве, в войне против вируса".

Ранее коронавирусом заразились голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Хэнкс сообщил об этом 12 марта.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Том Хэнкс сообщал, что чувствует себя неплохо, но постоянно проигрывает жене в карты

Они были госпитализированы в Австралии, но уже 17 матра выписаны из больницы.

"Привет, ребята. Хорошие новости: неделю спустя после положительного теста на вирус и самоизоляции симптомы в общем те же самые. Температуры нет, только дискомфорт. Разборка белья после стирки и мытье тарелок вызывают желание прилечь и поспасть. Плохие новости: жена выиграла у меня пять сдач подряд в джин рамми (карточная игра) и теперь ведет с отрывом в 201 очко", - написал Том Хэнкс в соцсетях во вторник вечером.

На прошлой неделе коронавирус был подтвержден у супруги канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо и у британского актера Идриса Элбы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Популярному британскому актеру Идрису Элбе также не повезло

13 марта обнаружили коронавирус у мэра Майами Фрэнсиса Суареса. Это произошло после его встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Сам Болсонару не заболел, но Covid-19 был подтвержден у главы его пресс-службы Фабио Вайнгартена, который тоже присутствовал на встрече.

Самый популярный рэпер Танзании Mwana FA (Хамис Мвинджума) рассказал, что после возвращения из ЮАР почувствовал недомогание, у него поднялась температура и появились другие симптомы. Срочно проведенный тест на Covid-19 дал положительный результат.

Правообладатель иллюстрации Mwana Fa Image caption Давайте следовать советам экспертов и не паниковать, призвал Mwana Fa своих поклонников

Музыкант записал видеообращение, в котором призвал своих многочисленных поклонников следовать советам экспертов, мыть руки, соблюдать дистанцию в местах скопления людей и не паниковать.

"Давайте позаботимся друг о друге", - написал он "Инстаграме".

37-летний главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета, у которого обнаружили коронавирус 12 марта, пошел на поправку.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Микель Артета чувствует себя лучше, сообщила его жена

После положительного теста у Артеты весь основной состав игроков и тренеров "Арсенала" отправили на карантин. Болезнь Артеты стала одним из толчков к тому, чтобы руководство английской Премьер-лиги срочно прервало чемпионат.

В четверг клуб выпустил заявление: "Мы рады сообщить, что Микель чувствует себя намного лучше. Он в хорошем настроении, занимается детальным планированием с тренерами и регулярно общается с игроками".

Матчи Премьер-лиги, однако, судя по всему, возобновятся не скоро.