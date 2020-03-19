Борис Джонсон: мы можем переломить ситуацию с коронавирусом за 12 недель

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Британия может переломить ситуацию с коронавирусом за 12 недель, заявил в четверг британский премьер Борис Джонсон на своей ежедневной пресс-конференции.

Он выразил уверенность в том, что к концу июня эпидемия коронавируса в Британии пойдет на спад, но только если люди будут следовать советам властей.

Борис Джонсон сообщил, что сейчас проходит тестирование нового препарата британец, зараженный коронавирусом.

В течение месяца начнутся рандомизированные клинические испытания новой вакцины.

Джонсон также признал, что Covid-19 пока не уступает, несмотря на меры, которые предпринимает правительство, имея в виду призыв к населению мыть руки, не выходить на улицу без острой необходимости и соблюдать на улице между собой дистанцию в 2 метра.

Премьер-министр пообещал в несколько раз увеличить количество проводимых тестов на выявление коронавируса.

Как сообщил Джонсон, власти сейчас проводят переговоры по приобретению наборов для тестирования на антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на коронавирус, чтобы люди могли проверить, переболели ли они уже Covid-10.

Это важно, поскольку многие переносят болезнь на ногах без симптомов, а у переболевших, скорее всего, вырабатывается иммунитет, и они могут возобновить нормальную жизнь.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Лондонское метро пустеет, некоторые станции закрыты

Как сообщает британская пресса, правительство рассматривает возможность на протяжении эпидемии выплачивать каждому британцу по тысяче фунтов в месяц в виде безусловного базового дохода. Эта мера очень поможет тем, кто лишится в ближайшие недели работы из-за закрытия торговых точек и малых бизнесов.

Главный санитарный врач Англии и Уэльса Крис Уитти отметил, что Национальная служба здравоохранения нуждается в большем количестве коек с аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Борис Джонсон отметил, что власти могут ужесточить режим карантина в Лондоне, где больше всего инфицированных в стране, но вряд ли будут полностью прекращать работу транспорта.

Тем не менее лондонское метро уже закрыло многие станции, не имеющие пересадок, и призвало жителей столицы воздержаться от ненужных поездок, предоставив пользоваться городским транспортом работникам ключевых отраслей.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лондонские школы будут закрыты с пятницы на неопределенный срок

В общественном транспорте столицы в последние дни заметно меньше людей, однако в час пик на некоторых маршрутах по-прежнему много пассажиров, так как многие лондонцы не имеют возможности работать из дома.

Школы и другие учебные заведения закрываются с пятницы. Работники супермаркетов и некоторые другие категории будут считаться сотрудниками ключевых отраслей, чьи дети будут продолжать ходить в школу, заявил министр по делам окружающей среды Джордж Юстас.

Правительство также отменило в 2020 году ежегодные экзамены у школьников в Англии и Уэльсе, которые проходят в мае-июне, однако пока не дало разъяснений по поводу того, как будет проходит аттестация учащихся.

Заявление об этом должно быть сделано в пятницу, сообщил министр образования Гэвин Уильямсон.

Англиканская церковь также не будет проводить полномасштабные венчания и крестины: свадебные церемонии будут ограничены присутствием 5 человек.

Королева Елизавета Вторая покинула Букингемский дворец в Лондоне и уехала в супругом, 97-летним принцем Филиппом, в Виндзорский замок. Королева призвала народ в этот смутный период сплотиться и сконцентрировать усилия на общей цели.

Между тем в Британии общее число умерших от Covid-19 за последние сутки выросло на 29 человек и достигло 144 человек. Это в основном люди в возрасте от 44 до 96 лет, имевшие хронические заболевания.