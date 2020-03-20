Сенатору в США спецслужбы доложили, насколько опасен коронавирус. Он успел продать акции до обвала

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сенатор Ричард Берр, представляющий Северную Каролину, обладает доступом к самой секретной информации как председатель комитета по разведке

Несколько политиков и известных журналистов в США с обоих флангов политического спектра потребовали от сенатора-республиканца Ричарда Берра добровольно уйти в отставку, обвинив его в инсайдерской торговле акциями и сокрытии важной информации о последствиях пандемии коронавируса.

Как выяснило издание ProPublica, Берр, возглавляющий сенатский комитет по разведке, с 13 февраля этого года начал распродавать принадлежащие ему и его жене акции, оцениваемые в сумму от 688 тысяч до 1,72 млн долларов. Ценные бумаги были проданы в ходе 33 отдельных сделок.

Членам Конгресса, как и любым федеральным должностным лицам, запрещено заниматься инсайдерской торговлей. Этот запрет был установлены законом "Остановить торговлю на знаниях Конгресса" (STOCK), принятым в 2012 году при администрации Обамы. Берр тогда был одним из трех сенаторов, голосовавших против этого закона.

Должность главы комитета по разведке Сената давала Ричарду Берру (дальнему родственнику третьего президента США Аарона Берра) возможность получать совершенно секретную информацию, предоставляемую спецслужбами США. Как утверждает агентство Рейтер, в феврале этого года американские разведслужбы в ежедневном режиме докладывали сенаторам об опасности и скорости распространения вируса.

В середине февраля американский фондовый рынок находился вблизи исторических максимумов. В марте, спустя неделю после продажи всех акций Берра, он пережил катастрофическое падение, ликвидировавшее весь прирост за три года администрации Трампа.

В минувший вторник общественная радиостанция NPR опубликовала на своем интернет-сайте аудиозапись встречи Берра с группой высокопоставленных сторонников Республиканской партии, состоявшейся 27 февраля в штате Северная Каролина, которую представляет сенатор. Сам он заявил, что NPR "заведомо и безответственно исказило" смысл его выступления.

За день до этого президент Дональд Трамп заявил, что опасения из-за новой эпидемии преувеличены и заболеваемость от коронавируса уже в ближайшее время пойдет на спад.

"Это все исчезнет, однажды случится чудо, и все это исчезнет", - сказал глава Белого дома, пообещавший накануне, что число смертей от нового заболевания в США не превысит нулевой отметки.

Выступая перед своими сторонниками уже на следующий день, сенатор Берр рисовал не столь оптимистичную картину.

"Есть одна вещь, которую я хочу сказать вам о сегодняшней проблеме, - сообщил он. - Этот [вирус] намного более агрессивен и намного быстрее передается, чем что-либо, с чем мы сталкивались в современной истории... Возможно, ситуация будет хуже, чем это было с пандемией [испанского гриппа - Би-би-си] в 1918 году".

За несколько дней до этого, 7 февраля, сенатор Берр вместе с влиятельным сенатором Ламаром Александром опубликовали на сайте телекомпании Fox статью, в которой утверждалось, что США намного лучше других государств мира подготовлены для борьбы с любой эпидемией.