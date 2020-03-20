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Конспирология для "перевода стрелок"

Пока врачи лечат больных и тестируют вакцины, политики ищут виноватых. Президент США Дональд Трамп настаивает, что коронавирус нужно называть "китайским вирусом".

Так он пытается отвлечь внимание от своей ответственности за стремительное распространение вируса в США, где уже больше 14 тыс. подтвержденных случаев болезни, считают американские либералы. В пятничной редакционной статье New York Times оценила объем тестирования в США как "эпический провал".

В ответ на обвинения Трампа Китай раскручивает теорию заговора о том, что коронавирус был создан в американской лаборатории.

Эта же теория набирает популярность в России. В пятницу газета "Ведомости" опубликовала результаты исследования, которое показало, что изначально в российских СМИ были популярны разные конспирологические домыслы, обвинявшие Китай, фармацевтические компании или США, но с начала марта уверенно лидирует версия о вирусе как "разработке ЦРУ".

Ученые считают версии об искусственном происхождении коронавируса неправдоподобными.

Не выходи из комнаты (если ты не заключенный)

Во всех частях света власти разных уровней продолжают вводить новые ограничения с общей для всех целью - замедлить распространение коронавируса.

В четверг не покидать страну посоветовали россиянам и американцам - Ростуризм и Госдепартамент США соответственно. В обоих случаях совет носит рекомендательный характер - покидать обе страны еще можно.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Выходить на прогулки жителям Калифорнии пока не запретили (при условии соблюдения дистанции)

Оставаться дома приказано жителям Аргентины, Израиля и американского штата Калифорния (калифорнийцы могут выходить на прогулки или за продуктами, но не могут собираться в количестве больше 10 человек). В Израиле нарушителей будет арестовывать полиция.

В Калифорнии губернатор опасается, что заразиться могут 56% калифорнийцев - это 25 миллионов человек.

Между тем, в Нью-Йорке, Кливленде и Сан-Франциско власти начали временно выпускать заключенных, стремясь избежать вспышки вируса в тюрьмах.

Мера коснулась и заключенных одиозной нью-йоркской тюрьмы на острове Райкерс-Айленд, где содержался осужденный Харви Вайнштейн. В тюрьме появился первый случай коронавируса, но опозоренного 67-летнего кинопродюсера на свободу не выпустили, а перевели в другую тюрьму.

Судьбы мира - по видеосвязи

В четверг стало известно, что несколько встреч мировых лидеров пройдут по видеосвязи. Так, этот формат президент Трамп выбрал для проведения запланированной на июнь встречи лидеров стран "Большой семерки". Она должна была состояться в американском Кэмп-Дэвиде.

Также в четверг было объявлено о том, что 26 марта лидеры Евросоюза проведут видеосовещание, на котором обсудят влияние коронавируса на страны блока.

"ВСЕДОМОЙ"

В пятницу газета “Ведомости” на день сменит название на “Вседомой” - так в издании хотят призвать россиян к сознательности в борьбе с пандемией. “Самоизоляция препятствует распространению вируса”, - говорится в подзаголовке издания на сайте и в печатном пятничном номере. У "Ведомостей" недавно сменился собственник, ею теперь владеют издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Отец Зятькова был главным редактором "Аргументов и фактов", Голубович связан с показаниями против экс-владельцев ЮКОСа.

Илон Маск не впечатлен

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Заводы электромобилей "Тесла" в США закрылись из-за коронавируса, но основатель компании Илон Маск не сидит без дела.

Он пообещал переоборудовать часть оборудования под производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), если в Америке возникнет их нехватка.

На это мэр Нью-Йорка ответил в "Твиттере", что в стране уже есть острая нехватка - и Маск пообещал помочь.

Но несмотря на широкие жесты, Маск скептически относится к жесткому карантину. Все в том же "Твиттере" он согласился с мнением о том, что реакция на коронавируса не пропорциональна угрозе.

"Предполагаю, что паника принесет больше вреда, чем вирус, если это уже не произошло", - написал Маск.

Распад обществ как последствие пандемии?

В американском журнале Foreign Affairs вышла статья известного сербско-американского экономиста Бранко Милановича. Миланович пишет, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, может привести к коренным переменам в мировой экономике и возвращению части населения планеты к натуральному хозяйству.

Это процесс может напоминать распад и упадок Римской империи в первые века нашей эры, и вся экономическая политика развитых стран должна строиться вокруг борьбы с таким сценарием, пишет Миланович.

Вечером в четверг в Москве акция против строительства дороги на месте ядерного могильника закончилась столкновениями с полицией и задержаниями.

Жители и активисты с прошлого года выступают против строительства Юго-Восточной хорды на месте захоронения ядерных отходов, опасаясь экологической катастрофы. Власти отрицают опасность.

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В Москве пациентов с подозрением на коронавирус свозят в Городскую больницу №40 в Коммунарке.

Корреспонденты Би-би-си Олеся Герасименко и Светлана Рейтер распросили ее главврача Дениса Проценко о ситуации с вирусом в столице.

Проценко сказал, что он за карантин - и разрешил пить вино (но не напиваться!).

В английском Бристоле производитель джина временно приспособил свои мощности для нужд борьбы с коронавирусом и стал производить антисептик для рук. Он обещает, что доходы от продаж пойдут на благотворительность.

Media playback is unsupported on your device Британские производители джина начали выпускать антибактериальный гель для рук.

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Павел Феденко.

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