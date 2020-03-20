ЦБ не стал менять ключевую ставку после обвала рубля и нефти

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Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Этому предшествовало несколько недель обвала рынков и стремительного падения курса рубля.

"В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть", - говорится в заявлении Центрального банка

В эту пятницу доллар торгуется вокруг отметки 77,87 рубля. На этой неделе курс доллара превышал отметку 81 рубль. Евро на торгах в пятницу торгуется на уровне 83,3 рубля. Курс евро также на этой неделе превышал 89 рублей.

Регулятор называет ослабление рубля "временным проинфляционным фактором". Он может оказать влияние на общую цифру годовой инфляции, но в ЦБ надеются, что цены сильно не вырастут из-за слабой динамики внутреннего и внешнего спроса. Годовая инфляция вернется к целевому уровню в 4% в 2021 году, прогнозирует Центральный банк.

Пока рост цен существенно не ускорился. По данным Росстата, с начала года цены выросли всего на 1%. Правда многие компании говорят о возможном пересмотре цен в связи с падением курса рубля.

В целом ситуация на рынке стабилизировалась. Рынок акций в России в пятницу открылся ростом. Это произошло на фоне восстановления мировых площадок и нефти благодаря потоку стимулов от центробанков для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.

В частности, впервые за последние дни подорожали рублевые акции "Роснефти" (+9,7%), "Татнефти" (+9,3%), "ЛУКОЙЛа" (+8,2%) и "Аэрофлота" (+6,9%).

В начале февраля ЦБ в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентных пункта до 6%. Это произошло на фоне слабого спроса и низкой инфляции, а также опасений по поводу распространения коронавируса.

Тогда регулятор пояснял, что меры были приняты из-за сохраняющихся рисков существенного замедления мировой экономики. Кроме того, замедление инфляции в России происходит быстрее, чем прогнозировалось, отмечали в ЦБ.

Как ЦБ борется с обвалом бирж

Центробанк, чтобы стабилизировать рубль, выходит на биржи с продажами валюты. В пятницу регулятор сообщил, что продал на внутреннем рынке на внутреннем рынке валюту на 7,7 млрд рублей по состоянию на 19 марта.

Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что действия ЦБ по продаже валюты соответствуют объему недополученной Россией валютной выручки.

"Это решение позволит осуществлять больше операций продажи валюты на валютной бирже, и это, мы считаем, позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам", - пояснил министр.

Зарубежные центральные банки в последнее время также активно понижали ставки и принимали ряд других мер для поддержки инвесторов. Так, Федеральная резервная система США (ФРС) в марте дважды экстренно опускала ставку и в итоге практически обнулила ее, установив на уровне 0-0,25%. Правда, в итоге это не спасло американские фондовые индексы от дальнейшего падения.

Банк Англии дважды понижал ставку в последние дни и опустил ее с 0,75% до 0,1%. Глава регулятора Эндрю Бейли не исключил, что банк начнет вливать в экономику деньги, чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного пандемией.

В то же время Европейский центробанк 12 марта сохранил базовую ставку на уровне 0%, отрицательную ставку по депозитам и маржинальную ставку на отметке 0,25%.