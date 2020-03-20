Коронавирус: Netflix и YouTube временно снижают качество видео

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Стриминговый сервис Netflix объявил, что понижает качество своих трансляций в Европе на ближайшие 30 дней, чтобы снизить нагрузку на интернет-провайдеров.

Число пользователей Netflix многократно возросло в связи с тем, что миллионы людей в европейских странах сидят в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

Представители сервиса говорят, что понижение качества изображения уменьшит объемы потребляемого трафика на 25%, при этом зрители особой разницы не заметят.

Технически это произойдет за счет понижения качества видеопотока (битрейта). Чем выше битрейт, тем лучше качество звука или изображения, но и больше объем файла.

О своем решении Netflix объявил после консультации с главами ряда европейских структур.

Еврокоммисар по внутреннем рынку ЕС Терри Бретон ранее сказал, что в сложившейся ситуации зрители по возможности должны отказаться от качества трансляций в HD и перейти на стандартное разрешение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нагрузка на интернет-компании выросла многократно, так как миллионы людей по всему миру работают из дома и общаются в режиме онлайн из-за эпидемии коронавируса

"По итогам преговоров между еврокомиссаром Терри Бретоном и исполнительным директором Netflix Ридом Хастингсоном, а также принимая во внимание чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в связи с коронавирусом, Netflix решил начать понижение битрейтов своих сервисов по всей Европе сроком на 30 дней", - говорится в официальном заявлении компании.

Еврокомиссар Бретон выразил признательность Netflix за то, что они приняли решение максимально быстро - всего через несколько часов после телефонного разговора двух руководителей.

"Это поможет обеспечить более качественную работу интернета на весь период кризиса, связанного с Covid-19", - сказал Терри Бретон.

В Netflix между тем отмечают, что считают свое решение правильным в сложившейся ситуации, но для сервиса, установившего очень высокие стандарты качества, это огромный компромисс. Некоторые программы Netflix выходят в сверхвысоком разрешении 4K.

Видеохостинг YouTube также заявил о решении поступиться качеством изображения в общих интересах.

"Мы пока не наблюдаем особых всплесков активности на нашей платформе по сравнению с обычной ситуацией, но мы предприняли необходимые меры для автоматического перевода наших систем в режим меньшего потребления объемов интернета", - заявил в пятницу представитель Google, владеющей YouTube.

В обозримом будущем все видео на YouTube по умолчанию будут транслироваться в стандартном разрешении.

Нагрузка на интернет-провайдеров по всему миру значительно возросла после того, как многие компании перешли на удаленную работу, и люди в целом почти перестали выходить из дома.

Одна из крупнейших европейских мобильных компаний Vodafone на этой неделе заявила о 50-процентном росте потребления интернета по всей Европе.

Пользователи игрового сервиса Nintendo жаловались, что серверы компании не справляются с нагрузкой, и сервис отключается на длительные промежутки времени.

Глава Facebook Марк Цукерберг сказал в среду, что активность на его платформе также значительно увеличилась, так как люди теперь еще больше общаются в соцсетях.

По словам Цукерберга, до сих пор самый большой всплеск активности на "Фейсбуке" наблюдался ежегодно в новогоднюю ночь, но сейчас этот рекорд побит.