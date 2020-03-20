"Всех отсекали и разлучали". Что говорят иностранцы, которым теперь нельзя в Россию

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Россия запретила въезд иностранцам с 18 марта по 1 мая

Закрытие границ из-за коронавируса отрезает людей от их друзей, семьи, привычной жизни. Би-би-си собрала истории иностранцев, которые пострадали от закрытия российских границ.

Сергей Яскевич - гражданин Казахстана, в России он живет более 15 лет, здесь у него работа, гражданская жена и двухлетний сын. Из-за эпидемии коронавируса он не может к ним вернуться.

В 2004-м году Сергей поехал учиться в Новосибирск и остался там жить, со временем нашел работу, стал преподавать в университете. Все это время он не оформлял вид на жительство в России: чтобы оставаться легально в стране, ему хватало годовой временной регистрации. А для ее продления нужно было всего лишь выехать из России раз в год. Это удавалось сделать без труда: командировки и просто поездки за рубеж случались регулярно.

Правообладатель иллюстрации Sergey Yaskevich Image caption Сергей Яскевич живет в России более 15 лет

10 марта Сергей поехал в командировку в Алматы. 17-го он должен был вернуться, но в тот же день выяснил, что рейс отменен, и из Казахстана его не выпустят. Целый день ушел на то, чтобы объяснить ситуацию местным чиновникам.

"Мне сказали: если у вас есть свидетельство о рождении ребенка, мы вас выпустим. И [по ситуации] на 17-е число это, в принципе, можно было сделать, но в тот же вечер Россия закрыла свои границы, и это исключение пропало. При этом ограничения в России для меня выглядели как - въезд разрешен постоянно проживающим в РФ. Я думал: ну хорошо, ведь я постоянно проживаю на территории РФ! Но сейчас я читаю новости и осознаю, что меня бы не впустили без вида на жительство", - говорит Сергей.

Так он остался в Алматы у своих родителей, в разлуке с женой и сыном: "Я родителям помогу, я могу тут сколько угодно оставаться, но нужен-то я в Новосибирске. Жене дома тяжело, сейчас еще везде паника", - говорит Сергей.

Его жена работает врачом и уходит на ночные дежурства, во время которых теперь ей не с кем оставить ребенка.

"У меня последний шанс улететь - 21 число, последний самолет в Россию. Но даже если меня выпустят из Казахстана, все равно не пустят в Россию. У меня надежда, что такие случаи будут копиться и возникнет какое-то исключение", - говорит Сергей. Он говорит, что поехал бы в Россию хоть на машине, но вокруг Алматы сейчас блокпосты, и даже выехать из города непросто.

"Вся моя жизнь - в России"

Британца Дрю Мэйкока закрытие российских границ застало в отпуске на Пхукете. Дрю шесть с половиной лет живет в России, работает в компании, которая отправляет российских студентов учиться за рубеж. "Вся моя жизнь - в России, включая мою собаку", - говорит он.

Его молодой человек - россиянин, отдыхать они полетели вместе - отметить день рождения Дрю.

"Самолеты продолжают прилетать, Nordwind все еще летает на Пхукет, как и Royal Airlines, - рассказывает Дрю о ситуации в Таиланде. - Россиян все еще выпускают из Таиланда без карантина, так что я надеялся, что со мной тоже проблем не будет. Для меня безумно, что меня не пускают в Россию, при этом русских спокойно выпускают на каникулы".

Теперь Дрю ругает себя за то, что не оформил вид на жительство раньше, а жил по трехлетней рабочей визе: "Я не верю, что 1 мая я смогу прилететь в Россию, но это будет первое, что я сделаю, когда вернусь". В итоге праздника не получилось: в его день рождения они с молодым человеком расстанутся на неопределенный срок. Тот полетит в Россию, а Дрю отправится в Британию и поселится на время у сестры.

"Оказаться выброшенной за борт неприятно"

Анне (попросила не упоминать ее фамилию) тоже пришлось разлучиться с молодым человеком. Пара - он россиянин, она родом из Литвы - отдыхала на Бали. Уезжали они 6 марта, когда, по словам девушки, не было и мыслей, что введут настолько серьезные меры: "16-го вечером в России вышло постановление, что въезд иностранных граждан запрещается. У нас на Бали уже была ночь. Когда мы проснулись 17-го утром, вариантов вылететь в Москву, чтобы успеть до 18-го, у меня не было".

Тем же вечером ей удалось дозвониться до пограничной службы в Шереметьево и от нее наконец узнать, что в Россию будут пускать только тех, у кого вид на жительство, а рабочая виза в этой ситуации не поможет.

Анна решила все-таки попробовать попасть в страну: поменяла билет на более ранний и, оставив молодого человека на Бали, полетела в Москву.

Правообладатель иллюстрации Pavel Golovkin/TASS

"Нас всех отвели в отдельную комнату и начали понемногу отсеивать, - рассказывает она о том, как в аэропорту обошлись с иностранцами. - Там прямо на месте всех отсекали и разлучали. Передо мной летела пара из Украины: у мужа вид на жительство был, а у жены не было, и его пустили, а ее нет. Или маленьких детей с папой пропустили, а маму оставили ждать, пока ей привезут вид на жительство, потому что у нее не было оригинала с собой".

Анна заранее купила билет в Лондон, где живет брат, чтобы ее не выдворили обратно в Индонезию, и 19 марта оказалась в мартовском Лондоне без теплой одежды, с чемоданом футболок и шорт. "У меня много смягчающих обстоятельств, в полной мере я ужаса ситуации не осознала. Да, полтора месяца я не дома. Но у меня были деньги купить этот билет, есть где жить и что есть", - признает Анна.

По ее словам, самое обидное, что в России она живет уже 10 лет, но так и не смогла оформить вид на жительство, даже несмотря на то, что приехала в страну по программе для соотечественников за рубежом, то есть, по сути, по приглашению России. "Отучившись в России, работая здесь, живя здесь, оказаться однажды просто выброшенной за борт неприятно", - говорит Анна.

"Для нашей семьи это значительная сумма"

Мать и младшая сестра Аиды Асеиновой должны были лететь в Россию из Кыргызстана 21 марта: они ездят в Петербург раз в полгода, чтобы лечить сестру от сколиоза. "Я не сказала бы, что это жизненно важный перелет, это не такая болезнь, но все равно нам лечение обязательно требуется. Корсет может, например, неправильно поддерживать позвоночник, так как девочка растет и старые размеры уже неактуальны. Это может привести к искривлению позвоночника", - объясняет Аида.

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Но 17 марта Россия запретила въезд гражданам других стран без вида на жительство, и сестра Аиды осталась без лечения.

В Кыргызстане, говорит девушка, такую медицинскую помощь получить просто негде: "Мы в Питере лечимся в реабилитационном центре, куда со всей России и СНГ едут. Там корсеты изготавливают очень качественные, у нас таких вообще не делают".

Теперь у семьи Аиды пропадают номер в гостинице и билеты на самолет: несколько дней она пыталась дозвониться до авиакомпании, чтобы вернуть деньги хотя бы за перелет. "Для среднестатистической семьи вроде нашей (у нас папа вообще пенсионер) билет в два конца за 40 тысяч рублей - это значительная сумма. Поэтому, естественно, мы терпим неудобства".

"Что угодно, лишь бы не разлучаться"

Россиянин Дмитрий Журин и его жена, гражданка Казахстана Дарья Микляева не смогли вместе въехать в страну и решили, что поедут к родителям Дарьи - но расставаться не будут.

Дмитрий и Дарья возвращались из отпуска во Франции, когда Россия закрыла границы для иностранцев.

"Мы за полгода купили билеты, начали готовиться к поездке еще до того, как ситуация с коронавирусом стала развиваться. И уезжали мы, когда разговоров о закрытии границ не шло, не рекомендовали ездить только в Италию", - рассказал Дмитрий.

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В Шереметьево Дарью отказались пропускать в Россию: вида на жительство у нее не было, только временная регистрация в квартире мужа (чтобы спокойно оставаться в России, этого хватало).

"У нас не было потребности оформлять для жены вид на жительство, у нас были очень хорошие соглашения между Казахстаном и РФ. Получилось, что мы оказались заложниками былой мягкости этих норм", - объяснил Дмитрий.

На паспортном контроле он, увидев, что Дарью не пускают, остался с ней. Супруги провели в аэропорту больше суток, пытаясь онлайн или в кассах купить билеты в Казахстан.

"Мне удалось купить билеты для жены, а теперь повезло - смог купить и для себя. Сейчас мы наконец-то вылетим в Нур-Султан", - рассказал Дмитрий по телефону из зеленой зоны Шереметьево вечером 19 марта.

По прилету супруги планировали добраться до города Темиртау под Карагандой, где живут родители Дарьи. Это тоже непросто, поскольку в Казахстане введены жесткие ограничения на передвижения из-за коронавируса. Летели Дмитрий и Дарья только с ручной кладью - их чемоданы остались на ленте багажа уже на территории России, пришлось просить друзей забрать их.

"Мы летим на полтора месяца в чужой дом без вещей, - говорил Дмитрий. - Может быть, нас не отправят на принудительный карантин. Мы готовы на что угодно, лишь бы не разлучаться".

Однако в итоге сразу после прибытия в Казахстан и Дмитрия, и Дарью все же отправили на принудительный 14-дневный карантин.