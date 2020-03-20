Число заболевших коронавирусом в России превысило 250 человек

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В России за сутки выявили 54 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. Таким образом, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России составляет 253.

33 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Москве, шесть - в Якутии. В Санкт-Петербурге и Самарской области выявили по четыре новых случая, в Кировской и Новосибирской областях - по два. По одному новому случаю заражения выявили в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

Заболевших госпитализировали в специальные инфекционные боксы.

В последние две недели все они вернулись из-за рубежа. Как сообщает оперштаб Москвы, те, у кого за последние сутки подтвердился коронавирус, прилетели в город в период с 29 февраля по 15 марта рейсами из Женевы, Милана, Ниццы, Вероны, Баку, Мюнхена и Франкфурта-на-Майне.

"Среди заболевших есть двое несовершеннолетних, один из них не посещал школу после прилета; второй - не ходил на занятия с 12 марта, в настоящий момент эта школа закрыта на карантин", - приводит Интерфакс заявление штаба.

Выздоровели и были выписаны за последние сутки семь человек: из них четверо - в Москве, а трое - в Липецкой области.

Накануне во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Школы и вузы перевели на дистанционное обучение, все спортивные и другие массовые мероприятия отменили. Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за рубеж.

Всех, кто возвращается в Россию из-за границы, Роспотребнадзор 19 марта поручил изолировать на 14 дней. Все пребывающие в страну должны сообщать о своем возвращении на "горячую линию".

18 марта вступил в силу запрет на въезд в Россию иностранцев, который продлится до 1 мая. В тот же день было принято решение ограничить полеты из России в Великобританию, США и ОАЭ. До этого были отменены полеты во все страны Евросоюза.