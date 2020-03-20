Коронавирус: социальное дистанцирование придется сохранять полгода
Из-за коронавируса власти призывают граждан не выходить из дома без острой необходимости, а если уж вышли - держаться друг от друга подальше. По возможности - на расстоянии два метра.
Эта мера, как считают врачи, позволяет значительно снизить распространение коронавируса.
Соблюдать меры социального дистанцирования непросто - и психологически, и на практике. Однако придерживаться этой меры населению придется еще полгода, говорят эксперты.
Особенно важно это для пожилых, а также людей, ослабленных хроническими заболеваниями.
Рекомендации британских властей основаны на выводах, сделанных Научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая посоветовала правительству оставить ограничительные меры в силе в течение года, при необходимости то ослабляя, то усиливая их.
К строгим мерам относятся закрытие школ и социальное дистанцирование для всего населения. В числе менее строгих мер - самоизоляция в случае необходимости. Соблюдение дистанции в таком режиме потребуется только от тех, кто в группе риска.
Смысл чередования более строгих мер с временным послаблением карантина в том, что таким образом власти смогут держать под контролем эпидемию и не допустить перегруженности реанимационных отделений.
- Как самоизолироваться?
- Коронавирус: каковы симптомы и как от него защититься?
- Коронавирус в России: что можно и чего нельзя на домашнем карантине?
- Что нужно знать о коронавирусе? Ответы на главные вопросы
Рекомендации SAGE:
- По наиболее точным имеющимся оценкам, смертельные исходы составляют 0.5-1% от числа зараженных
- 2-3 недели понадобится, чтобы предпринимаемые меры возымели свое действие и были ощутимы для реанимационных отделений
- Решение о введении более строгих мер или же их ослабление будет приниматься как на общенациональном, так и на местном уровне, что подразумевает, что более строгий карантин может быть введен в Лондоне
- Маловероятно, что массовое закрытие школ приведет к сокращению общего числа заболевших или отсрочит пик эпидемии более, чем на три недели
- Пока неясно, окажет ли какое-либо воздействие на распространение нового вируса более теплая погода
- Крупномасштабные беспорядки маловероятны и редко случаются в подобных обстоятельствах, альтруизм обычно превалирует
Анализ корреспондента Би-би-си по научным вопросам Джеймса Гэллахера
Это надолго.
Научные выкладки, которые легли в основу правительственной стратегии, показывают, что от нормальной жизни придется отказаться примерно на год.
Более половины этого времени будут сохраняться строгие карантинные меры, которые введены сейчас, включая и закрытие школ.
Жесткие меры при этом будут перемежаться послаблением - чтобы держать под контролем число заболевших.
Цель правительства - предотвратить резкий скачок распространения инфекции, который привел бы к коллапсу отделений интенсивной терапии.
Если это случится, то количество смертельных исходов резко подскочит, поскольку наиболее тяжелые больные не получат должного ухода и лечения.
Гораздо проще совладать с несколькими небольшими скачками роста заболеваемости, в чем и заключается правительственная стратегия.
Это должно спасти жизни, хотя и ценой долговременного сбоя в привычном укладе жизни.