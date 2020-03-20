Коронавирус: социальное дистанцирование придется сохранять полгода

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Из-за коронавируса власти призывают граждан не выходить из дома без острой необходимости, а если уж вышли - держаться друг от друга подальше. По возможности - на расстоянии два метра.

Эта мера, как считают врачи, позволяет значительно снизить распространение коронавируса.

Соблюдать меры социального дистанцирования непросто - и психологически, и на практике. Однако придерживаться этой меры населению придется еще полгода, говорят эксперты.

Особенно важно это для пожилых, а также людей, ослабленных хроническими заболеваниями.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Выстроившиеся в очередь покупатели магазина Whole Foods в Нью-Йорке соблюдают принцип социального дистанцирования

Рекомендации британских властей основаны на выводах, сделанных Научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая посоветовала правительству оставить ограничительные меры в силе в течение года, при необходимости то ослабляя, то усиливая их.

К строгим мерам относятся закрытие школ и социальное дистанцирование для всего населения. В числе менее строгих мер - самоизоляция в случае необходимости. Соблюдение дистанции в таком режиме потребуется только от тех, кто в группе риска.

Смысл чередования более строгих мер с временным послаблением карантина в том, что таким образом власти смогут держать под контролем эпидемию и не допустить перегруженности реанимационных отделений.

Рекомендации SAGE:

По наиболее точным имеющимся оценкам, смертельные исходы составляют 0.5-1% от числа зараженных

2-3 недели понадобится, чтобы предпринимаемые меры возымели свое действие и были ощутимы для реанимационных отделений

Решение о введении более строгих мер или же их ослабление будет приниматься как на общенациональном, так и на местном уровне, что подразумевает, что более строгий карантин может быть введен в Лондоне

Маловероятно, что массовое закрытие школ приведет к сокращению общего числа заболевших или отсрочит пик эпидемии более, чем на три недели

Пока неясно, окажет ли какое-либо воздействие на распространение нового вируса более теплая погода

Крупномасштабные беспорядки маловероятны и редко случаются в подобных обстоятельствах, альтруизм обычно превалирует

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Легко дистанцироваться, когда людей на улице мало, поэтому важно без необходимости не выходить из дома

Анализ корреспондента Би-би-си по научным вопросам Джеймса Гэллахера

Это надолго.

Научные выкладки, которые легли в основу правительственной стратегии, показывают, что от нормальной жизни придется отказаться примерно на год.

Более половины этого времени будут сохраняться строгие карантинные меры, которые введены сейчас, включая и закрытие школ.

Жесткие меры при этом будут перемежаться послаблением - чтобы держать под контролем число заболевших.

Цель правительства - предотвратить резкий скачок распространения инфекции, который привел бы к коллапсу отделений интенсивной терапии.

Если это случится, то количество смертельных исходов резко подскочит, поскольку наиболее тяжелые больные не получат должного ухода и лечения.

Гораздо проще совладать с несколькими небольшими скачками роста заболеваемости, в чем и заключается правительственная стратегия.

Это должно спасти жизни, хотя и ценой долговременного сбоя в привычном укладе жизни.