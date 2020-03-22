OneWeb запустила с Байконура десятки спутников. Они обеспечат доступ к интернету

Правообладатель иллюстрации ONEWEB Image caption Запуск с космодрома Байконур состоялся несмотря на ситуацию с коронавирусом, хотя некоторые компании временно полностью отказались от полетов

Британская компания OneWeb отправила в космос очередную партию своих спутников для реализации самого масштабного в истории проекта по обеспечению глобальной интернет-связи. Ракета-носитель "Союз" с 34 аппаратами на борту стартовала с космодрома Байконур в минувшую субботу.

Идея стартапа OneWeb заключается в том, чтобы за счет полного охвата Земли спутниковой связью обеспечить большинство населения планеты широкополосным доступом в интернет. Это касается и беднейших стран, где не развит интернет, и тех государств, где он подвержен цензуре.

Для осуществления этого плана предполагается задействовать около 600 спутников, из которых 74, включая последнюю партию, уже запущены в космос. Еще 60 спутников будут находиться на орбите в качестве резервных.

Инвесторами проекта являются такие крупные компании как Airbus Group, Virgin Group, Coca-Cola, Qualcomm Inc. и другие. Airbus также является разработчиком спутников для OneWeb.

Если реализация пройдет успешно, то даже в сельской местности и в самых отдаленных областях планеты скорость интернета составит 10 терабит в секунду.

Коронавирус и финансовые трудности

Запуск "Союза" состоялся несмотря на вспышку эпидемии коронавируса.

Общая стоимость проекта на данном этапе оценивается в 3 млрд долларов, однако OneWeb пока удалось привлечь лишь 2,6 млрд.

По данным некоторых источников, компании, возможно, придется начать процедуру по защите от банкротства. Согласно изданию Bloomberg, стартап изучает различные способы предотвращения финансового кризиса.

В OneWeb эту ситуацию не комментируют, а на запрос Би-би-си ответили, что в данный момент компания сосредоточена исключительно на запуске своих спутников.

Запуск в субботу стал третьим по счету, первые два состоялись в феврале 2019 и 2020 года. Предположительно, понадобится еще 10 полетов, чтобы доставить на орбиту все спутники, некоторые из них запланированы с российского космодрома "Восточный".

Пробное подключение интернета планируется провести для жителей северных широт, после чего покрытие от OneWeb будет предложено всему миру.

По словам экспертов, услуги OneWeb могут стать неоценимыми для коммерческого флота, гражданской и коммерческой авиации, а также в военной сфере.

Жесткая конкуренция

OneWeb - не единственная компания, которая ведет разработки в этой области. Ее главные конкуренты - проект Starlink предпринимателя Илона Маска и система Kuiper, принадлежащая самому богатому человеку планеты, главе компании Amazon Джеффу Безосу.

Преимущество OneWeb до сих пор заключалось в сроках реализации проекта: компания планирует завершить вывод на орбиту своего созвездия спутников к четвертому кварталу 2021 года - раньше, чем конкуренты.

Однако коронавирус может нарушить эти планы, так как компании космической индустрии также вводят жесткие ограничительные меры на период эпидемии. Многие фирмы временно сокращают персонал, введены ограничения на перевозку грузов.

Однако OneWeb настроена позитивно и считает субботний запуск с "Байконура" правильным и своевременным шагом.

"В эти беспрецедентные времена, когда идет глобальная борьба с эпидемией Covid-19, люди по всему миру могут наладить свою жизнь и работу в режиме онлайн. Очевидно, что необходимость в OneWeb сейчас больше, чем когда-либо", - говорится в официальном заявлении главы OneWeb Андриана Стекеля.