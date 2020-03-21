В Тюмени отправили в карантин участников научной конференции

Правообладатель иллюстрации Maxim Slutsky/TASS Image caption Машина скорой помощи у Тюменской областной инфекционной больницы

В Тюменском госуниверситете на прошлой неделе прошла конференция, после окончания которой стало известно, что один из гостей был носителем коронавируса. Власти подтвердили, что как минимум один житель Тюмени, участвовавший в этом мероприятии, в итоге заразился.

В пятницу, 20 марта, региональный штаб по профилактике коронавируса проинформировал о новом случае заражения на территории области. До этого власти сообщали о двух случаях, в том числе о китайской студентке, которую госпитализировали еще в январе и давно выписали.

"Заболевший молодой человек принимал участие в небольшой конференции, где и состоялся его контакт с носителем вируса, приехавшим из-за границы. Молодой человек обратился за медицинской помощью, после чего был госпитализирован", - заявили в штабе.

Ежегодная проектно-аналитическая сессия по дизайну мультидисциплинарных исследовательских проектов проходила в университете с 12-го по 15 марта, на ней должны были побывать участники из 15 стран, следует из анонса мероприятия.

Массовые мероприятия в Тюменской области на тот момент еще не запрещали. Губернатор Александр Моор подписал постановление о введении режима повышенной готовности, предусматривающего отмену массовых собраний, только 17 марта.

По данным Би-би-си, вирус у иностранного ученого, участвовавшего в сессии, был диагностирован, когда тот был уже за пределами России. Его имя и гражданство власти не называют.

18 марта руководство Школа перспективных исследований Тюменского государственного университета, которая организовала сессию, уведомила о случившемся несколько десятков контактировавших с заболевшим участником, некоторых из них подтвердили это Би-би-си.

Те, кто работают в университете, 18 марта были изолированы по месту жительства, в пятницу утром двоих из них, по данным Би-би-си, госпитализировали с подозрением на коронавирус.

В пятницу, 20 марта, вечером региональный штаб заявил, что один из участников конференции заболел после контакта носителем вируса, приехавшим из-за границы.

"Весь круг его общения, все участники мероприятия установлены, все, включая медицинских работников, сейчас направляются в карантин", - говорится в сообщении штаба.

"Со всеми работают медицинские службы. Признаков заболевания у контактировавших нет. Это небольшая группа, поскольку мероприятие носило камерный характер", - добавили в штабе.

Заявление штаба вышло после просьбы Би-би-си прокомментировать ситуацию.

Из информации на сайте школы следует, что в сессии участвовали около 30 приглашенных профессоров и членов экспертного жюри, в том числе из Франции и других стран Европы, сотрудники из Сколково, Высшей школы экономики и "Шанинки", а также ученые из Петербурга.

Несколько участников рассказали Би-би-си, что самоизолировались, узнав о том, что контактировали с носителем вируса. Они сдали анализы и ждут результата тестов.

Директор Школы перспективных исследований Тюменского госуниверситета Андрей Щербенок в пятницу не ответил на письма и сообщения Би-би-си. Его заместитель Анастасия Русакова отказалась прокомментировать ситуацию, заявив, что "ничего про это не знает", и посоветовала обратиться к руководству университета.

Отвечая на вопрос о самоизоляции, Русакова сказала, что работает удаленно. Представители университета на звонки и запросы Би-би-си не ответили.