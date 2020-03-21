В Москве спилили памятник Жукову и поставили временный. Он простоял меньше суток

Правообладатель иллюстрации Gavriil Grigorov/TASS Image caption "Временный" маршал Жуков: найдите отличия

В пятницу в Москве внезапно поменяли памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади и поставили временный, который простоял на постаменте меньше суток. В Мосгорнаследии позднее объяснили, что старый памятник повезли на реставрацию. При этом его распилили прямо у стен Кремля. В ведомстве это назвали "демонтажом с частичной разборкой".

Менять памятник Жукову в центре Москвы начали без всякого объявления утром в пятницу. В мэрии столицы Би-би-си сообщили, что не могут прокомментировать случившееся, в министерстве культуры Би-би-си посоветовали обращаться за комментариями в Мосгорнаследие.

В Мосгорнаследии Би-би-си сообщили, что памятник Жукову не реставрировали с момента установки 8 мая 1995 года. "К 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне было принято решение провести работы по монументу профессиональной организацией в условиях реставрационной мастерской", - пояснили в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что "для сохранности памятника, выполненного из высококачественной бронзы с большим количеством деталей" его демонтировали "с частичной разборкой памятника по местам соединения сегментов". Откуда взялся новый монумент, отличающийся от предыдущего, в ведомстве не сказали. Обновленный Жуков выполняет воинское приветствие, а у его коня приподнята левая передняя нога.

Временный памятник в итоге исчез меньше чем через сутки, обнаружил корреспондент Би-би-си утром в субботу 21 марта.

Разборка с частичной распилкой

Глава Мосгорнаследия при этом заверил, что "ни о какой замене памятника маршалу Жукову не может быть и речи". Новый монумент маршалу, по его словам, - временная копия, которую тоже демонтируют в ближайшее время. Выяснилось, что "постамент не столь крепкий, и его нужно реставрировать", чтобы он выдержал установленную скульптуру, приводит слова Емельянова "Интерфакс".

Би-би-си не удалось найти государственного контракта на реставрацию памятника Жукову - ни само Мосгорнаследие, ни подведомственная ему "Мосреставрация" такой закупки не объявляли.

Последний раз "Мосреставрация" искала подрядчиков на ремонт памятников осенью 2019 года, но тогда речь шла о скульптурах сталинского времени на жилых домах на площади Гагарина в Москве.

Более того, по данным системы "СПАРК-Маркетинг", ни одна государственная структура в Москве не объявляла в последнее время конкурсов на какие-либо работы с памятником Жукову.

Image caption Демонтаж памятника вечером в пятницу 20 марта

Старый памятник пытались увезти от стен Кремля всю пятницу. Корреспондент Би-би-си наблюдал, как проходила "частичная разборка" скульптуры.

Сначала от постамента отрезали коня вместе со Жуковым, а потом настала очередь и самого маршала: вечером 20 марта корреспондент Би-би-си видел, как рабочие безуспешно пытались погрузить коня на грузовик с платформой. От всадника к этому времени остались только ноги и часть туловища: отрезанный торс лежал на земле, протянув руку в темное московское небо.

Подарок патриотов

В пятницу в соцсетях появилась фотография таблички, якобы с постамента нового памятника Жукову. Табличка, датированная 2018 годом, гласит, что памятник передали в дар Москве "патриоты России". В их числе президент Владимир Путин, помощник президента Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Проверить, действительно ли такая табличка установлена на новом памятнике Жукову, Би-би-си не удалось: по состоянию на вечер 20 марта он был надежно защищен от посторонних глаз.

Постамент закрыт со всех сторон баннером, на котором изображен старый памятник полководцу. Далее выставлен второй фронт защиты — щиты с надписью "Московские сезоны". Кроме того, полиция установила по периметру еще и металлические ограждения.

Среди дарителей памятника на табличке также указаны некие Анатолий и Геннадий Кузнецовы. Геннадий Кузнецов, по сообщению "Открытых медиа", - это бывший руководитель строительства Богучанской ГЭС на Ангаре. Секретарь Кузнецова подтвердила "Открытым медиа", что на табличке именно его имя, но отказалась соединить корреспондента издания с начальником. "Мы не даем комментариев. Света не будет пролито на данную ситуацию. Не ищите концы!" - добавила она. Би-би-си не удалось дозвониться секретарю Кузнецова. Также среди дарителей на табличке упоминается председатель комитета памяти маршала Жукова Алексей Павликов. Би-би-си не смогла связаться с ним. Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", комитет прекратил существование в 2016 году.

Родственники Жукова, которые также указаны дарителями памятника, оказались не в курсе ни планов реставрации монумента, ни того, что они подарили новую скульптуру городу. "Московская мода на замену тротуаров и бордюров добралась до памятников, - иронизировал в разговоре с Би-би-си внук маршала Георгий Жуков. - Не может не радовать такое благосостояние города".

"Считаю, что так не делается. Надо было предупредить людей. А я у знала обо всем из телевизора", - сказала Би-би-си дочь полководца Эра Жукова.

Старый памятник маршалу Георгию Жукову был выполнен скульптором Вячеславов Клыковым в 1995 году к 50-летней годовщине Победы. Клыков умер в 2006 году.