Коронавирус: Япония рассматривает варианты переноса Олимпиады-2020

Правообладатель иллюстрации Getty/Tomohiro Ohsumi Image caption 20 марта олимпийский огонь прибыл в Токио

Организационный комитет Олимпиады-2020 в Токио начал рассматривать альтернативы проведению Игр этим летом, несмотря на заверения правительства Японии в том, что перенос соревнований не обсуждается, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

Из-за пандемии коронавируса отменены или перенесены многие крупные международные соревнования и национальные турниры, однако в Токио продолжают заявлять, что Олимпиада состоится в намеченные сроки - с 24 июля по 9 августа.

Организаторы токийской Олимпиады оказались под мощным давлением спортивных федераций, настаивающих на переносе Игр.

К переносу соревнований призвала, в частности, влиятельная Федерация легкой атлетики США (USATF), направившая соответствующее письмо в национальный Олимпийский комитет.

Глава Федерации плавания США Тим Хинчи завил, что перенос Олимпиады на год будет правильным и ответственным шагом, сообщает Си-эн-эн. В субботу к этому призыву присоединилась Федерация водных видов спорта Франции.

Норвежский национальный Олимпийский комитет направил письмо в МОК, в котором, в частности, говорится: "Наша четкая рекомендация заключается в том, что Олимпийские игры в Токио не должны проводиться до тех пор, пока ситуация с COVID-19 не будет взята под полный контроль в мировом масштабе".

Правообладатель иллюстрации Getty/LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Токио пока утверждает, что все идет по плану

Федерация легкой атлетики Великобритании также ставит под вопрос целесообразность проведения Игр этим летом. Глава федерации Ник Кауард заявил Би-би-си: "Это создает огромное давление на систему. С этим нужно что-то делать".

МОК советует спортсменам готовиться к соревнованиям. Однако многие олимпийцы также выступают за перенос Игр.

Олимпийская чемпионка Катерина Стефаниди обвинила спортивных чиновников в том, что они подвергают атлетов опасности. "МОК хочет, чтобы мы рисковали нашим здоровьем, здоровьем наших семей и населения, тренируясь каждый день?" - написала греческая спортсменка в "Твиттере".

Член британской олимпийской сборной Катарина Мэри Джонсон-Томпсон заявила, что продолжать тренировки в нормальном режиме невозможно. "Информация от МОК и рекомендации местных властей противоречат друг другу", - пишет в "Твиттере" чемпионка мира в легкоатлетическом семиборье.

Варианты переноса

Япония может потерять более 3 млрд долларов спонсорских инвестиций и около 12 млрд долларов, потраченных на подготовку Олимпиады, если она не состоится. Кроме того, власти надеются на большой приток туристов и рост доходов в японском секторе услуг и торговли.

Рейтер, тем временем, цитирует неназванного чиновника, близкого к Организационному комитету Олимпиады: "Наконец-то нас попросили просчитать вариант переноса". Этот источник, по утверждению агентства, участвует в разработке сценариев проведения Игр.

Оба источника агентства говорили на условиях анонимности, так как не уполномочены общаться с прессой, пишет Рейтер.

"Мы составляем альтернативные планы - планы B, C, D - изучаем различные варианты переноса графиков", - подтвердил источник, добавив, что различные сценарии включают оценку финансовых потерь.

Ни организаторы Олимпиады, ни правительство Японии пока не прокомментировали эти сообщения.

Источник агентства Рейтер сообщает, что в конце марта будут обсуждаться варианты проведения Игр по сокращенной программе или без зрителей на стадионах.

Второй источник Рейтер подтверждает, что такие обсуждения действительно идут и что обсуждается, в частности, перенос Игр на год или два. Некоторые члены оргкомитета все еще надеются, что Игры можно будет перенести на месяц или 45 дней.

Окончательное решение о проведении или переносе Игр принимает Международный Олимпийский комитет (МОК), однако мнение Японии, хозяйки турнира, тоже очень важно.

В пятницу президент МОК Томас Бах признал в интервью газете New York Times, что рассматриваются различные сценарии проведения Олимпиады-2020, однако отмены Игр в планах нет.

Премьер-лига каждый день

Тем временем директор английского футбольного клуба "Саутгемптон" Мартин Семменс заявил, что игры Премьер-лиги в Англии следовало бы возобновить еще до окончания эпидемии коронавируса.

По его словам, футбольные матчи могут транслироваться по телевидению каждый день, и это покажет людям, вынужденным сидеть в изоляции дома, что страна возвращается к нормальной жизни.

"Для людей, которым еще месяц сидеть дома, ежедневная трансляция матчей Премьер-лиги по ТВ - это хороший знак. Не потому что мы так же важны, как NHS (Национальная служба здравоохранения), а потому что мы можем развлечь людей и показать, что мы боремся".

Семменс надеется, что матчи возобновятся к концу июня. Пока что футбольный чемпионат Англии официально отложен по меньшей мере до 30 апреля. По нынешним правилам, он должен завершиться 1 июня.