Землетрясение в Загребе: погиб подросток, многие оказались на улице
Сильное землетрясение произошло в воскресенье в Загребе. Погиб 15-летний подросток. Многие жители города оказались на улице.
"Скорая прибыла на место и обнаружила под завалами ребенка, не подававшего признаков жизни", - подтвердил руководитель службы скорой помощи хорватской столицы Зарко Расич.
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился к северу от Загреба, сообщил геофизический исследовательский центр GFZ в Германии. Центральная точка очага землетрясения находилась на глубине 10 км.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил. что магнитуда подземных толчков составила 5,5.
Это самое сильное землетрясение в Хорватии за последние 140 лет, сообщает корреспондент Би-би-си на Балканах Гай Делэйни.
Премьер Пленкович призвал находящихся на улицах жителей Загреба проявлять осторожность и сохранять социальное дистанцирование несмотря на стихийное бедствие. В Хорватии зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом.
В городе повреждены здания, разбиты автомашины, на которые упали обломки, в некоторых местах возникли пожары.
Многие жители вынуждены оставаться на улице несмотря на недавние рекомендации властей не выходить из дома из-за коронавируса.