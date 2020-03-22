Землетрясение в Загребе: погиб подросток, многие оказались на улице

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Сильное землетрясение произошло в воскресенье в Загребе. Погиб 15-летний подросток. Многие жители города оказались на улице.

"Скорая прибыла на место и обнаружила под завалами ребенка, не подававшего признаков жизни", - подтвердил руководитель службы скорой помощи хорватской столицы Зарко Расич.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился к северу от Загреба, сообщил геофизический исследовательский центр GFZ в Германии. Центральная точка очага землетрясения находилась на глубине 10 км.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил. что магнитуда подземных толчков составила 5,5.

Это самое сильное землетрясение в Хорватии за последние 140 лет, сообщает корреспондент Би-би-си на Балканах Гай Делэйни.

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Премьер Пленкович призвал находящихся на улицах жителей Загреба проявлять осторожность и сохранять социальное дистанцирование несмотря на стихийное бедствие. В Хорватии зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом.

В городе повреждены здания, разбиты автомашины, на которые упали обломки, в некоторых местах возникли пожары.

Многие жители вынуждены оставаться на улице несмотря на недавние рекомендации властей не выходить из дома из-за коронавируса.