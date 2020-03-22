Коронавирус: Россия сокращает авиасообщение со всеми странами

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Россия резко сокращает международное авиасообщение со всеми странами, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщила Росавиация.

Исключение сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств (либо, как в случае с Турцией, - в крупнейший город), а также чартеров для вывоза россиян.

Ранее в воскресенье агентство ТАСС ссылкой на Росавиацию сообщило, что Россия ограничивает полеты гражданской авиации в Турцию, Таиланд, Вьетнам и Японию.

Пассажирские рейсы не отменены только в крупнейшие города или столицы этих стран - Токио, Стамбул, Бангкок и Ханой.

Чартерные рейсы, вывозящие россиян из этих стран, будут по-прежнему осуществляться.

0:00 мск 23 марта вводится временно ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств, в которых по данным Роспотребнадзора по состоянию на 19 марта выявлено случаи заболевания новой коронавирусной инфекции", - говорится в телеграмме Росавиации, поступившей в ТАСС.

Как сообщается, будут, в частности, ограничены полеты по курортным направлениям из регионов. Летать можно будет только из Москвы в столицы Колумбии, Доминиканы, Аргентины, Камбоджи и на Багамы, Кубу и Мальдивы, а также в Денпасар на острове Бали в Индонезии.

Кроме того, полеты в Китай будут снова будут сокращены. Останутся только рейсы Москва - Пекин.