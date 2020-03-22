Кинотеатрам в России рекомендовали закрыться из-за коронавируса

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Минкультуры РФ выпустило рекомендации о закрытии кинотеатров с 23 марта из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства.

"Министерство культуры РФ рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года. Соответствующий приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой и доведён до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры", - сообщили в министерстве.

Днем ранее стало известно о закрытии части кинотеатров в России из-за эпидемии.

Объединенная киносеть "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино" сообщили газете "Ведомости" о приостановке работы 22 из 77 своих кинотеатров в Санкт-Петербурге, Калининграде, Воронеже и Набережных Челнах.

Кроме того, с 20 марта перестали пускать зрителей кинотеатры объединенной сети в подмосковных торговых центрах "Мега Химки", "Мега Белая Дача" и в московском "Мега Теплый Стан". У киносети "Премьер-зал" перестали работать 125 кинотеатров из 494, пишет издание. "Каро" временно остановила работу 13 из 30 кинотеатров.

В регионах и Подмосковье кинотеатры закрываются по рекомендации местных властей, в Москве пока действует ограничение на посещение одного сеанса в 50 человек. Несмотря на это, киносеть "Москино" объявила о закрытии всех своих 13 кинотеатров до 10 апреля.

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В России 22 марта зарегистирован еще 61 случай заражения коронавирусом, в том числе 54 - в Москве.

Всего на воскресенье в стране зарегистрировано 367 зараженных, сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.