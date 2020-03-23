Дайджест: российские военные в Италии, Меркель - на карантине
В ночь на понедельник семь российских военно-транспортных самолетов Ил-76 доставили в Италию военных специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом.
О том, что Россия окажет Италии помощь в борьбе с вирусом, стало известно в субботу после разговора российского президента Владимира Путина и итальянского премьера Джузеппе Конте.
В общей сложности в Италию была направлена группа из 100 человек, в которую вошли специалисты в области вирусологии и эпидемиологии, а также врачебные бригады, оборудование для диагностики и дезинфекции.
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии в воскресенье превысило 59 тысяч человек, жертвами вируса стали почти 5,5 тысяч человек. Италия находится на втором месте по числу заразившихся после Китая и на первом по числу смертей в мире.
На третье место по числу подтвержденных случаев в минувшие выходные вышли Соединенные Штаты - там заразилось более 33 тысяч человек. Самая сложная ситуация складывается в Нью-Йорке, который фактически стал эпицентром коронавируса в США.
На Нью-Йорк приходится около 5% всех случаев заражения коронавирусом в мире. В воскресенье стало известно, что вирусом заразились почти 100 полицейских, которые обеспечивают порядок в городе.
На третьем месте по числу выявленных случаев коронавируса в мире находится Испания. В субботу премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что Испания предприняла самые жесткие меры карантина в Европе и одни из самых жестких в мире.
Неделю назад Испания ввела режим повышенной готовности на ближайшие две недели, ограничив передвижение людей. Накануне стало известно, что правительство в понедельник может запросить парламент о возможности продления этого режима до 11 апреля.
На пятом месте по числу зараженных в мире находится Германия. Власти этой страны приняли решение ужесточить меры по свободе передвижения людей - в частности, теперь запрещено собираться группами больше двух человек.
Об этих мерах в воскресенье объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Сразу после брифинга ей самой пришлось отправиться на карантин - выяснилось, что коронавирусом заразился врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку.
В России число заразившихся коронавирусом в воскресенье достигло 367 человек. В выходные московский метрополитен сообщил, что пассажиропоток упал на 40% по сравнению с тем, что было год назад, а министерство культуры рекомендовало кинотеатрам закрыться с 23 марта.
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин назвал чушью слухи о закрытии метро из-за коронавируса. Он заявил, что метро "вообще невозможно остановить", и оно продолжит работу в любой ситуации.
Управляющая лондонским транспортом компания Transport for London в выходные отправила жителям британской столицы письмо, в котором поблагодарила их за то, что они не пользуются общественным транспортом, и призвала остальных сделать то же самое.
В Британии с полуночи субботы закрыты пабы, бары, рестораны и ночные клубы; всех жителей страны призывают оставаться дома и дать возможность пользоваться общественным транспортом только тем, кому это действительно необходимо.
План по карантину
Московская полиция разрабатывает план на случай введения карантина в Москве и закрытия въезда в город, сообщает издание РБК.
По его данным, руководитель главного управления МВД России по Москве Олег Баранов дал поручение разработать до конца марта этого план по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки. Соответствующее распоряжение было разослано еще в четверг.
В частности, план предусматривает мероприятия на случай ограничения въезда и выезда автотранспорта из Москвы, а также на случай введения комендантского часа. Баранов поручил проработать создание резерва с привлечением Национальной гвардии и Московской городской народной дружины, говорится в документе, который есть в распоряжении РБК.
ИВЛ на дому
Богатые россияне закупают аппараты для искусственной вентиляции легких, чтобы спастись от коронавируса, пишет газета Moscow Times.
Один из собеседников издания, состояние которого превышает 1 млрд долларов, рассказал, что купил один аппарат за 1,8 млн рублей и пытается приобрести еще два, однако очередь на них растянулась на восемь месяцев.
Подобные аппараты производятся, в основном, в Китае, Италии и Германии. Последние две страны ограничили экспорт, поскольку сами нуждаются в таком оборудовании.
В общей сложности журналисты Moscow Times поговорили с тремя богатыми россиянами, которые планируют купить аппараты для ИВЛ - все они пожелали остаться анонимными.
"Многие мои друзья пытаются их достать, - сказал один из них. - Как только хотя бы один из них становится доступным, они его покупают".
Минздрав России заявил, что покупать аппараты ИВЛ для дома бессмысленно - использовать их можно только по решению врача, а применять - только с помощью технологий, доступных в стационаре.
Ультиматум Джонсона
Британские газеты пишут об ультиматуме, который премьер-министр страны Борис Джонсон фактически предъявил жителям Соединенного Королевства: либо они прислушиваются к рекомендациям властей, либо их ждут такие же жесткие ограничения, которые ввели во Франции, Испании и Италии. Первые полосы британских газет можно посмотреть на сайте BBC News.
С субботы по всей стране не работают пабы, бары, кафе и рестораны, в пятницу на неопределенный срок закрылись школы. Однако в минувшие выходные многие британцы собирались большими компаниями в парках и других общественных местах. Судя по фотографиям, рекомендованную властями дистанцию в два метра соблюдали далеко не все.
"Мы будем очень активно об этом думать в течение следующих 24 часов. Если люди не могут использовать парки и детские площадки ответственно и соблюдать правило двух метров, то нам придется прибегнуть к более строгим мерам", - сказал Джонсон.
Газета Times приводит слова высокопоставленного чиновника в правительстве Британии, который считает подобное развитие событий неизбежным.
"Премьер-министр получит полную поддержку кабинета и страны в целом, если он пойдет на этот шаг, - сказал источник издания. - Это неизбежно, просто посмотрите на другие страны. Чем раньше это произойдет, тем лучше".
Быть ли Олимпиаде в Токио?
Международный олимпийский комитет пока не стал переносить Олимпиаду в Токио, которая должна начаться в конце июля. Глава МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение будет принято в течение четырех недель.
В воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что оргкомитет Олимпиады начал рассматривать альтернативы проведению Игр этим летом, несмотря на заверения правительства Японии в том, что перенос соревнований не обсуждается.
Организаторы Олимпиады оказались под мощным давлением спортивных федераций, настаивающих на переносе Игр. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса Олимпийских игр в случае, если их проведение будет невозможно.
В ночь на понедельник Канада приняла решение не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду и призвала перенести ее на год.
Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого суд ранее приговорил к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера, заразился коронавирусом, сообщает издание Niagara Gazette со ссылкой на источники в тюрьме.
После этого, как уточняет издание Page Six (приложение газеты New York Post), Вайнштейн был изолирован.
По данным издания, продюсер мог заразиться в нью-йоркской тюрьме на острове Райкерс. После того как тест на коронавирус дал положительный результат, Вайнштейна перевели в другую тюрьму и поместили в изолированный блок.
Как сообщает журнал Variety, представители Вайнштейна не подтвердили информацию о заражении.
Дайджест подготовил Олег Михайлов