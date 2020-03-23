Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 человек

  • 23 марта 2020
virus Правообладатель иллюстрации Getty Images

В России за последние сутки зафиксировали 71 новый случай заболевания коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом общее число заболевших составило 438 человек.

Все новые случаи зарегистрированы в Москве, сообщили в штабе.

В столице коронавирусом заразился в общей сложности 262 человека - это 60% всех зарегистрированных в стране случаев заболевания.

За последние сутки из больницы в Москве выписали одного человека, который ранее заразился коронавирусом. Таким образом общее число выписавшихся составило 17 человек по всей России.

Утром в понедельник, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым москвичам и гражданам с хроническими заболеваниями с обращением, в котором обязал их соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Чтобы возместить расходы, связанные с самоизоляцией, мэр столицы пообещал этим двум категориям населения выплатить разовые денежные компенсации в размере четырех тысяч рублей. Половину этих денег выплатят авансом, а остаток - после окончания режима самоизоляции "при условии его ответственного соблюдения".

Из-за ситуации с коронавирусом на новую дату может быть перенесено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое президент Владимир Путин назначил на 22 апреля, рассказали газете "Ведомости" три источника, близкие к администрации президента.

По их данным, скорее всего, голосование перенесут на июнь, но точная дата пока что не выбрана. Окончательное решение по ней может быть принято до 25 марта, пишет газета.

Похожие темы

Новости по теме