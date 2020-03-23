Московская биржа открылась падением. Рубль снова упал

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Московская биржа в понедельник утром открылась падением. В первую минуту после открытия торгов индексы московской биржи и РТС упали на 4,1% и 4,7% соответственно.

Курс доллара по отношению к рублю по данным на 10:14 мск вырос на 1,06% и составил 80,9 рубль. Курс евро вырос на 1,4% и составил 86,82 рублей.

Как следует из данных банка России, Центробанк 19 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,66 млрд рублей.

Упреждающую продажу валюты ЦБ начал проводить 10 марта. Ее цель - повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

20 февраля ЦБ объявил, что после нескольких недель обвала рынков и стремительного падения курса рубля он принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.

"В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть", - заявил ЦБ.