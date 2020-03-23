Пандемия коронавируса: Италия ужесточает карантин, в Испании все больше умерших
За минувшие сутки число зараженных Covid-19 в мире выросло на 33 тысячи человек, за последние пять дней - на сто тысяч; сейчас заболевание диагностировано у почти 350 тыс. пациентов по всему миру. Британия может ввести новые строгие ограничения, а Олимпиаду-2020 требуют перенести.
По состоянию на утро понедельника от Covid-19 во всем мире скончались около 15 тыс. человек, более 100 тыс. - выздоровели. Больше всего умерших - в Италии (около 5500 человек) и в Китае (3153 человека).
В Испании была зафиксирована самая высокая смертность заразившихся с начала эпидемии коронавируса. За последние сутки от Covid-19 в этой стране скончались 462 человека, что на 26% больше, чем в предыдущие 24 часа. Также на 4500 увеличилось количество зараженных. Больницы в испанских городах не справляются с наплывом пациентов, которым требуется госпитализация.
Британию ждут новые ограничения?
В Британии парламент в понедельник обсудит, вводить ли новые чрезвычайные меры в рамках которых могут быть закрыты аэропорты, а полиция получит возможность изолировать людей с симптомами вируса.
Британские власти разгневаны поведением жителей страны, которые, несмотря на рекомендации не собираться группами, в минувшие выходные гуляли в парках и устраивали пляжные вечеринки.
В понедельник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал такое поведение "крайне эгоистичным". "Это могло стоить жизней, а для всех остальных это значит, что изоляционные меры продлятся дольше", - сказал министр в беседе с ведущим утреннего шоу Би-би-си в понедельник.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что если правила изоляции продолжат нарушить, то правительство примет более жесткие меры. За минувшие выходные в Британии закрылись все пабы, бары, рестораны и ночные клубы. О решении временно закрыть все кафе в королевстве объявила компания McDonalds. Правительство убеждает граждан не пользоваться общественным транспортом.
Премьер-министр Борис Джонсон в воскресенье заявил, что если рекомендации по изоляции не будут соблюдаться, в Британии могут в течение нескольких дней ввести меры, как в Италии, то есть полностью закрыть магазины и обязать людей не выходить из дома.
Ужесточение карантина в Италии
В самой Италии ограничительные меры стали еще более жесткими - премьер-министр Джузеппе Конти своим указом в понедельник обязал закрыться все компании, не вошедшие в список критически важных. Работать продолжат около ста категорий предприятий, в том числе производители продуктов питания, бумаги, автозапчастей и гробов. Также ограничено передвижение людей между муниципалитетами.
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Судьба Олимпиады
Канада тем временем приняла решение не отправлять спортсменов на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио. От Международного олимпийского комитета требуют отложить или отменить игры.
"Мы понимаем, что с переносом игр связано множество сложностей, но нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества", - говорится в заявлении канадского олимпийского и паралимпийского комитетов.
Ранее такое же решение приняла Австралия: ее спортсмены готовятся к переносу Олимпиады на 2021 год. Перенести Олимпиаду на следующий год требует также Олимпийский комитет Бразилии.
Премьер-министр Японии Синдзо Абе в понедельник впервые допустил, что игры могут быть перенесены.
"Проводить игры в таких условиях трудно, поэтому мы вынуждены принять решение об их переносе. [...] Последнее слово остается за МОК", - сказал японский премьер.
В воскресенье комитет МОК заявил, что огласит свое решение в течение четырех недель - игры могут как перенести, так и отменить.
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Азия и Ближний Восток
Южная Корея в понедельник в очередной раз объявила о рекордно низком количестве новых случаев заражения. Тем не менее, в стране принимают меры, чтобы предотвратить новую, третью вспышку заболевания из-за "импортированных" случаев.
В стране за сутки зафиксировано всего 64 случая передачи вируса - это самый низкий показатель за весь март. Всего в Южной Корее 8961 зараженный, от вируса погибли 111 человек. В Корее каждый день проводится около 20 тысяч тестов на Covid-19.
В воскресенье в сеульском аэропорту Инчхон вступила в силу новая процедура тестирования на вирус. Приезжающих из Европы или других зараженных регионов сразу тестируют. За день в страну въехали 152 человека с симптомами, сейчас они ждут результатов теста.
- В Саудовской Аравии, второй ближневосточной стране по количеству зараженных после Ирана, на три недели с вечера понедельника введут комендантский час. На улице нельзя будет появляться с 7 вечера до 6 утра.
- Первый случай заражения подтвержден в Сирии - это 20-летняя сотрудница министерства здравоохранения, вернувшаяся из-за рубежа.
- Самый загруженный гражданский аэропорт в мире, Дубай, 25 марта по сути закроется. Объединенные арабские эмираты прекратят все пассажирское авиасообщение с окружающим миром и транзитные перелеты.
- В Секторе Газа подтверждены первые два случая заражение - это двое мужчин, вернувшихся из Пакистана через Египет.
- В Ираке в минувшее воскресенье был продлен комендантский час, он будет действовать до субботы, 28 марта.
- Лидер Ирана Хассан Роухани отказался от предложения США помочь стране в борьбе с коронавирусом и повторил предположения иранского правительства о том, что вирус разработан в США. Он также призвал Вашингтон снять с Ирана санкции.