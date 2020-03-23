Пандемия коронавируса: Италия ужесточает карантин, в Испании все больше умерших

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За минувшие сутки число зараженных Covid-19 в мире выросло на 33 тысячи человек, за последние пять дней - на сто тысяч; сейчас заболевание диагностировано у почти 350 тыс. пациентов по всему миру. Британия может ввести новые строгие ограничения, а Олимпиаду-2020 требуют перенести.

По состоянию на утро понедельника от Covid-19 во всем мире скончались около 15 тыс. человек, более 100 тыс. - выздоровели. Больше всего умерших - в Италии (около 5500 человек) и в Китае (3153 человека).

В Испании была зафиксирована самая высокая смертность заразившихся с начала эпидемии коронавируса. За последние сутки от Covid-19 в этой стране скончались 462 человека, что на 26% больше, чем в предыдущие 24 часа. Также на 4500 увеличилось количество зараженных. Больницы в испанских городах не справляются с наплывом пациентов, которым требуется госпитализация.

Британию ждут новые ограничения?

В Британии парламент в понедельник обсудит, вводить ли новые чрезвычайные меры в рамках которых могут быть закрыты аэропорты, а полиция получит возможность изолировать людей с симптомами вируса.

Британские власти разгневаны поведением жителей страны, которые, несмотря на рекомендации не собираться группами, в минувшие выходные гуляли в парках и устраивали пляжные вечеринки.

В понедельник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал такое поведение "крайне эгоистичным". "Это могло стоить жизней, а для всех остальных это значит, что изоляционные меры продлятся дольше", - сказал министр в беседе с ведущим утреннего шоу Би-би-си в понедельник.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британцы в выходные гуляли в парках, что вызвало недовольство властей

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что если правила изоляции продолжат нарушить, то правительство примет более жесткие меры. За минувшие выходные в Британии закрылись все пабы, бары, рестораны и ночные клубы. О решении временно закрыть все кафе в королевстве объявила компания McDonalds. Правительство убеждает граждан не пользоваться общественным транспортом.

Премьер-министр Борис Джонсон в воскресенье заявил, что если рекомендации по изоляции не будут соблюдаться, в Британии могут в течение нескольких дней ввести меры, как в Италии, то есть полностью закрыть магазины и обязать людей не выходить из дома.

Ужесточение карантина в Италии

В самой Италии ограничительные меры стали еще более жесткими - премьер-министр Джузеппе Конти своим указом в понедельник обязал закрыться все компании, не вошедшие в список критически важных. Работать продолжат около ста категорий предприятий, в том числе производители продуктов питания, бумаги, автозапчастей и гробов. Также ограничено передвижение людей между муниципалитетами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Итальянцы из карантина подбадривают друг друга лозунгом Andra tutto Bene - "все будет хорошо"

Судьба Олимпиады

Канада тем временем приняла решение не отправлять спортсменов на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио. От Международного олимпийского комитета требуют отложить или отменить игры.

"Мы понимаем, что с переносом игр связано множество сложностей, но нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества", - говорится в заявлении канадского олимпийского и паралимпийского комитетов.

Ранее такое же решение приняла Австралия: ее спортсмены готовятся к переносу Олимпиады на 2021 год. Перенести Олимпиаду на следующий год требует также Олимпийский комитет Бразилии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе в понедельник впервые допустил, что игры могут быть перенесены.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Олимпиаду могут перенести или отменить, но если МОК решит не менять график, то команды нескольких стран участвовать не будут

"Проводить игры в таких условиях трудно, поэтому мы вынуждены принять решение об их переносе. [...] Последнее слово остается за МОК", - сказал японский премьер.

В воскресенье комитет МОК заявил, что огласит свое решение в течение четырех недель - игры могут как перенести, так и отменить.

Азия и Ближний Восток

Южная Корея в понедельник в очередной раз объявила о рекордно низком количестве новых случаев заражения. Тем не менее, в стране принимают меры, чтобы предотвратить новую, третью вспышку заболевания из-за "импортированных" случаев.

В стране за сутки зафиксировано всего 64 случая передачи вируса - это самый низкий показатель за весь март. Всего в Южной Корее 8961 зараженный, от вируса погибли 111 человек. В Корее каждый день проводится около 20 тысяч тестов на Covid-19.

В воскресенье в сеульском аэропорту Инчхон вступила в силу новая процедура тестирования на вирус. Приезжающих из Европы или других зараженных регионов сразу тестируют. За день в страну въехали 152 человека с симптомами, сейчас они ждут результатов теста.