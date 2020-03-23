Карантин в трехмиллионном Киеве: в автобус только по спецпропускам

Image caption Очередь на автобусной остановке в одном из районов Киева

Из-за новых карантинных мер, введенных в столице Украины с понедельника, общественным транспортом могут пользоваться только люди со спецпропуском и в масках. Киевское метро, которое обычно перевозило 1,3 млн пассажиров в сутки, закрыто уже неделю.

С 23 марта в трамвай, автобус или троллейбус зайти могут только сотрудники организаций, работа которых признана критически важной для города.

К ним относятся медработники, спасатели, правоохранители, специалисты ЖКХ, продавцы продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий. Но даже этих людей пускают в салон только по предъявлении спецпропуска.

Но их успели оформить не всем, хотя мэр Киева Виталий Кличко пообещал предоставить документы еще в субботу. "Такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия. Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут", - сказал Кличко.

Media playback is unsupported on your device Метро в Киеве закрыто. Возможно ли нормально передвигаться по городу?

По данным на утро понедельника Киевская городская администрация выдала 97 тыс. специальных билетов и предоставить еще 30 тыс.

Правообладатель иллюстрации КМДА Image caption Специальный билет, по которому можно попать в общественный транспорт, выглядит так

Первый заместитель руководителя киевской администрации призвал киевлян, которые не работают в критически важных отраслях, не штурмовать автобусы, троллейбусы и трамваи.

"Останьтесь дома! Если есть крайняя необходимость выехать в город, пользуйтесь частным транспортом, такси или транспортом ваших предприятий", - сказал Николай Поворозник.

С ночной смены пешком

Корреспондент Украинской службы Би-би-си побывала на конечной остановке автобуса одного из автобусов, который ходит с восточной окраины Киева в центр, к Политехническому институту.

Фотографии с этой остановки на прошлой неделе облетели соцсети и СМИ. Толпы горожан с боем пробивались в автобусы, невзирая на официальное ограничение: до 10 человек в салоне.

В понедельник рано утром очередь тут тоже была, но в ней было не больше 20 пассажиров — все в масках или респираторах.

Контролеры и полиция разрешали заходить в салон только тем, кто предъявляет пропуск. Почти у всех они были, у некоторых электронные — в смартфоне.

За час корреспондент Би-би-си всё же увидела двух человек, которые не смогли попасть в автобус. Попутные машины предлагали желающим добраться на правый берег Днепра за 200 гривен (примерно 7 долларов или 574 руб.).

Киевлянка, которой не разрешили зайти в автобус, жалуется, что у нее на работе просто не успели сделать пропуск. При этом ехала она не на работу, а домой с ночной смены.

"Если сейчас не поеду попуткой, пойду пешком. Через полчаса дойду, но 118-й автобус идет на правый берег. Что делать людям, которым дальше ехать - не представляю", - возмущается она.

Оставайтесь дома!

"Призыв оставаться дома означает оставаться дома! - заявил накануне мэр Кличко. - Не надо устраивать шашлыки в парках, водить детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам".

Однако ограничения не касаются передвижений в личном автотранспорте, добавил он.

С 17 марта в Киеве объявлен карантин: работа метро и всех развлекательных заведений, кафе, ресторанов и торговых центров остановилась.

Минздрав и мэрия Киева заранее сообщили, что некоторые службы такси решили бесплатно возить медиков, которые никак иначе не могут добраться на работу во время карантина.

По состоянию на вечер 22 марта коронавирус выявлен у 73 жителей Украины. Наихудшая ситуация в Киеве, где подтверждены 29 случаев, из них 20 - за одни последние сутки.

Далее по числу заболевших коронавирусом - Черновецкая область на западе страны — 25 случаев.