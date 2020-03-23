На выборах в Абхазии победил лидер оппозиции Аслан Бжания

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На выборах президента непризнанной республики Абхазия победу одержал один из лидеров оппозиции Аслан Бжания. По предварительным данным, за него проголосовали 56,5% избирателей.

"ЦИК решил считать избранным президентом Бжанию с 56,5% голосов", - заявил глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия.

Ближайший соперник Бжании, бывший министр экономики непризнанной республики Адгур Ардзинба набрал 35,42%. В выборах также принимал участие экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Окончательные итоги прошедшего в минувшее воскресенье голосования будут объявлены во вторник, 24 марта. Выборы признаны состоявшимися. Явка, по данным избиркома, составила 71,56%.

Инаугурация нового президента Абхазии должна состояться через 30 дней после объявления окончательных итогов голосования.

Выборы президента Абхазии назначили после того, как в январе Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента на фоне конфликта с оппозицией.

В первой половине января парламент Абхазии проголосовал за отставку Хаджимбы, победа которого на предыдущих выборах спровоцировала масштабные протесты.

Президентские выборы, на которых Рауль Хаджимба переизбрался на второй срок, обойдя лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинию на 2% голосов, прошли в сентябре прошлого года. Проигравший кандидат оспорил из результаты, посчитав, что Хаджимба не может считаться победителем, поскольку суммурно набрал меньше голосов, чем Квициния и кандидат "Против всех".

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, утвердившего итоги сентябрьских выборов президента.

Аслан Бжания планировал участвовать еще в президентских выборах, которые состоялись в сентябре минувшего года, однако не смог по состоянию здоровья: в апреле он в тяжелом состоянии бы госпитализирован сначала в Сочи, а затем его в бессознательном состоянии перевезли в московскую городскую больницу имени Буянова. Как заявляли сторонники Бжании, его могли отравить.

16 мая семья политика получила результаты независимой медицинской экспертизы из лаборатории в Мюнхене. В документах утверждалось, что в организме политика нашли тяжелые металлы: ртуть и кадмий.

Власти Абхазии версию отравления категорически отрицали. Они на специальном заседании парламента выдвигали версию об аутоиммунном заболевании. Рауль Хаджимба говорил, что "развитие событий в таком русле в первую очередь невыгодно самой власти".

История конфликта

В советские времена Абхазия имела статус автономий в составе Грузинской ССР, но в 1990-х годах вместе с Южной Осетией объявила об отделении. В последовавших за этим вооруженных конфликтах Грузия фактически потеряла контроль над обоими регионами.

В августе 2008 года после пятидневного вооруженного конфликта между Грузией и Россией Москва официально объявила о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств.

На территории обеих самопровозглашенных республик находятся российские войска, а многие жители оформили российское гражданство.

Подавляющее большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию частью территории Грузии. Помимо России независимость этих республик признают только Венесуэла, Науру и Никарагуа. Грузия не признает фактические власти республик и считает оба региона оккупированными Россией.