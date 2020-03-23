Суд по делу о сбитом малайзийском "боинге" в Нидерландах прервался из-за коронавируса. Минимум до лета
Окружной суд Гааги до июня приостановил слушания по делу о сбитии пассажирского лайнера, выполнявшего рейс MH17, над Украиной в 2014 году. Обвиняемые в деле - трое граждан России и гражданин Украины. На суде они не присутствуют.
Суд только 23 марта вернулся к работе после недельного перерыва из-за эпидемии коронавируса. Однако, как сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда, заседание было коротким.
Дата продолжения процесса будет назначена 8 июня. В ближайшее время суд опубликует ряд документов и обязуется дать родственникам погибших доступ к большой части материалов по делу.
Крайний срок для допроса свидетелей еще не назначен, сообщает наш корреспондент. Вероятно, суду понадобится время, чтобы перевести ряд документов по делу на русский язык.
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Суд начал рассматривать дело о крушении "боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, в начале марта. Слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе "Схипхол" недалеко от одноименного международного аэропорта Амстердама.
Следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух" неподалеку от населенного пункта Снежное. Ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного, по версии следствия, на территорию Украины из России. Россия отрицает причастность к инциденту.
Обвиняемые по делу - трое граждан России и гражданин Украины. Это старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной Донецкой народной республики Леонид Харченко и Игорь Гиркин (Стрелков), возглавлявший министерство обороны непризнанной республики.
В ноябре прошлого года Международная следственная группа заявила, что ищет связь между инцидентом и российскими правительственными чиновниками.
Суд проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство из 298 человек, находившихся на борту самолета, были гражданами этой страны.