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Окружной суд Гааги до июня приостановил слушания по делу о сбитии пассажирского лайнера, выполнявшего рейс MH17, над Украиной в 2014 году. Обвиняемые в деле - трое граждан России и гражданин Украины. На суде они не присутствуют.

Суд только 23 марта вернулся к работе после недельного перерыва из-за эпидемии коронавируса. Однако, как сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда, заседание было коротким.

Дата продолжения процесса будет назначена 8 июня. В ближайшее время суд опубликует ряд документов и обязуется дать родственникам погибших доступ к большой части материалов по делу.

Крайний срок для допроса свидетелей еще не назначен, сообщает наш корреспондент. Вероятно, суду понадобится время, чтобы перевести ряд документов по делу на русский язык.

Суд начал рассматривать дело о крушении "боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, в начале марта. Слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе "Схипхол" недалеко от одноименного международного аэропорта Амстердама.

Следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух" неподалеку от населенного пункта Снежное. Ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного, по версии следствия, на территорию Украины из России. Россия отрицает причастность к инциденту.

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Обвиняемые по делу - трое граждан России и гражданин Украины. Это старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной Донецкой народной республики Леонид Харченко и Игорь Гиркин (Стрелков), возглавлявший министерство обороны непризнанной республики.

В ноябре прошлого года Международная следственная группа заявила, что ищет связь между инцидентом и российскими правительственными чиновниками.

Суд проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство из 298 человек, находившихся на борту самолета, были гражданами этой страны.