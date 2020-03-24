В Москве готовятся массовые проверки на коронавирус. Для этого регистрируют частные тесты

Правообладатель иллюстрации Igor Onuchin/TASS Image caption Проведение тестов на Covid-19 в Краснодаре

Новые тесты на коронавирус в России регистрируются в ускоренном режиме, выяснила Би-би-си. Производители тестов в регистрирующих органах проходят "по особому статусу". Москва готовится закупить большую партию, которой будет достаточно для проверки на COVID-19 десятков тысяч человек ежедневно.

Первым из частных производителей тестов регистрационное удостоверение Росздравнадзора получила компания "Смартлайфкеа". Этот документ необходим для начала продаж. Он действует с 20 марта, согласно данным реестра регистрационных удостоверений ведомства.

ООО "Смартлайфкеа" зарегистрировано в Москве и имеет производственную площадку в Казани, указано в удостоверении.

Тесты "Смартлайфкеа" продает российско-японская компания "Эвотэк-Мирай геномикс", которая принадлежит японской K.K. Mirai Genomics и ООО "Генетические технологии". О планах инвестировать в компанию сообщал Российский фонд прямых инвестиций. 66% фирмы принадлежат Алексею Козлову. Его полный тезка входит в правление ПАО "Сибур холдинг". В пресс-службе компании не стали отвечать, идет ли речь об одном и том же человеке.

За неделю до оформления удостоверения тесты у компании купила московская мэрия. Стоимость контракта составила 192 млн рублей, за эту сумму мэрия получит 56 портативных тест-систем (750 тысяч рублей за штуку) и 100 тысяч тестов (1,5 тысячи рублей за штуку).

Закупка была проведена у единственного поставщика. Проводить конкурс нецелесообразно из-за "малого объема закупки" и потому что тендер связан с борьбой с коронавирусом, сказано в закупочной документации.

Всего в России по состоянию на 23 марта зафиксировано 438 случаев заражения, из них в Москве - 262. Мэрию и Роспотребнадзор критиковали из-за того, что доступ к тестированию долгое время был только у тех, кто вернулся из стран с большим числом зараженных.

Это не единственный производитель, который собирается в ближайшее время выпускать тесты на коронавирус.

Массовое тестирование в Москве

Москву будут массово проверять на коронавирусную инфекцию, рассказал Би-би-си собеседник, близкий к руководству мэрии и подтвердил источник в столичном департаменте здравоохранения.

Планируется, что до конца следующей недели в столице будут проводить 10 тысяч тестов в сутки. Для этого в Москве открывают девять лабораторий для тестирования - об этих планах Сергей Собянин сообщил еще в пятницу, 20 марта. В идеале город собирается выйти на 25-28 тысяч тестов в сутки, сообщил источник в мэрии.

По официальной статистике Роспотребнадзора, всего в Москве по состоянию на 22 марта провели 27,8 тысяч тестов (всего по России - 185 тысяч тестов). Если отсчитывать от даты регистрации первого теста на коронавирус (11 февраля), получается, что в среднем за сутки в столице делалось по 678 тестов.

В четверг на совещании в мэрии было принято решение о закупке тестов зарубежных и отечественных производителей. Часть закупленных тестов будет направлена в лабораторию ГКБ№40 в Коммунарке, куда поступают пациенты с подозрением на COVID-19, рассказал Би-би-си собеседник, близкий к руководству мэрии.

Информацию том, что город закупит тесты, Би-би-си подтвердил собеседник в столичном департаменте здравоохранения.

В понедельник стало известно, что московские тесты на коронавирус больше не будут отправлять в Новосибирск для перепроверки.

Частные тесты в ускоренном режиме

На сегодняшний день в России зарегистрировано три теста на коронавирус, следует из данных реестра медизделий. Первым, 11 февраля, был зарегистрирован тест научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, а 6 марта появилась регистрация у теста "Центра стратегического планирования и управления рисками".

Сейчас разные стадии подготовки к регистрации проходят до десяти компаний, сообщил Русской службе Би-би-си источник в одной из подведомственных организаций Росздравнадзора и подтвердил собеседник в одной из компаний по производству тестов.

Среди этих компаний - тёзка центра "Вектор", частная новосибирская компания "Вектор-бест". По телефону корреспонденту Би-би-си подтвердили, что готовятся производить новый тест на коронавирус.

Экспресс-тест на коронавирус разработала и "Система-Биотех", принадлежащая АФК "Система", писал РБК. На этой неделе компания собирается подать в Росздравнадзор свое регистрационное досье для получения регистрационного удостоверения, сообщили в пресс-службе АФК.

Другая частная компания, которая произвела тест на коронавирус, московская "ДНК-Технология" при благоприятном стечении обстоятельств может получить регистрационное удостоверение уже через три недели, об этом Би-би-си рассказал ее гендиректор и совладелец Владимир Колин.

Ранее о намерении выпускать тесты заявила компания CMD, работающая на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. В компании обещали, что тесты будут поставляться государству бесплатно.

Тесты на коронавирус, по словам Колина, проходят процедуру клинических испытаний и получения регистрационного удостоверения в ускоренном режиме. То же самое касается и других процедур. Об этом свидетельствует и то, как быстро получила регистрационное удостоверение "Эвотэк-Мирай геномикс".

Регистрация сейчас идёт "не по стандартной процедуре", объяснил Би-би-си Колин. "Для этих целей сейчас включено ручное управление, - сказал он. - По "полному циклу" все могло бы занять до года".

С этой целью в России может быть увеличено число площадок, на которых будут проводиться клинические исследования новых тестов - раньше их проводили только в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, добавил Колин.

"Официальных никаких документов и регламентов сейчас почти нет. Многие детали для таких форс-мажоров не прописаны в законах", - объяснил Владимир Колин.

"Они [производители тестов на коронавирус] идут по особому статусу и максимально благоприятному режиму, - сказал Би-би-си собеседник в одной из подведомственных Росздравнадзору организаций. - После предоставления документов все рассматривается в кратчайшие сроки". Это подтвердил собеседник Би-би-си другой подведомственной Росздравнадзору организации.