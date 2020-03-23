На главного инфекциониста Ставрополья завели дело. Она не стала соблюдать карантин

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Следственный комитет возбудил в отношении главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края уголовное дело за нарушение режима частичного карантина в связи с коронавирусом.

Дело возбуждено по статье 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и статье 293 (халатность) уголовного кодекса. Имя инфекциониста в сообщении следствия не уточняется.

Ранее различные СМИ сообщали, что главный инфекционист Ставропольского края выезжала в Испанию, не уведомив об этом руководство, и не стала соблюдать 14-дневный карантин. После этого выяснилось, что она первой в регионе заболела коронавирусом Covid-19.

Инфекциониста госпитализировали с подозрением на коронавирус 17 марта, спустя восемь дней после поездки. Первые тесты на коронавирус дали положительный результат.

До того как у женщины выявили коронавирус, она успела выйти на работу и прочитать лекции студентам Ставропольского медицинского университета, а также побывала в краевом минздраве и городской поликлинике номер 2. Местные СМИ писали, что она также выступала на межвузовской конференции с участием делегации Волгоградского государственного медицинского университета.

После госпитализации врача, по данным регионального минздрава, на коронавирус были проверены 1,2 тысячи человек, его заподозрили у 12 человек, под наблюдением в режиме самоизоляции находятся около 300 человек.

На карантин ушли часть работников минздрава Ставропольского края, а также СтГМУ, Ставропольский базовый медицинский колледж и инфекционная больница. Все правительство и чиновники Ставрополья сдают анализы.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин обратился к прокурору Ставропольского края с просьбой проверить женщину на соответствие занимаемым должностям в университете и минздраве.

"Целый субъект РФ ввергнут в панику и подвержен реальному риску инфицирования из-за вопиющей халатности и беспечности должностного лица системы здравоохранения", - отметил Сабинин.

В субботу краевой минздрав сообщил, что состояние женщины стабильное. "Ей не требуется дополнительное жизнеобеспечение, дыхательные аппараты - она самостоятельно дышит, идет на поправку", - рассказали "Пятому каналу" в ведомстве.

По состоянию на сегодняшний день, в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом.

С 23 марта Россия из-за пандемии коронавируса ограничила авиасообщение со всеми странами. Исключение составили только регулярные рейсы из Москвы в столицы и крупные города других стран, а также чартерные рейсы при условии, что они вывозят иностранцев из России за рубеж и возвращают россиян на родину до полного их вывоза.