Глава Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от должности

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова. СМИ сообщали, что он займет должность гендиректора холдинга "Газпром-медиа".

Распоряжение об освобождении Жарова от должности было размещено на сайте нормативно-правовых актов вечером в понедельник.

"Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе", - говорится в документе.

На звонки Би-би-си Александр Жаров не ответил.

Ранее в понедельник агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники сообщало, что Жаров возглавит "Газпром-медиа" уже в начале этой недели, а его место в надзорном ведомстве, как ожидается, займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

Чем известен Александр Жаров

Жаров с 1999-го по 2004 год работал пресс-секретарем минздрава России. В 2004-2006 годах был помощником, а затем пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова, с 2006-го по 2007-й работал в должности замгендиректора ВГТРК. В 2008 году занимал пост замглавы минкомсвязи.

Жаров возглавил Роскомнадзор в мае 2012 года вскоре после массовых протестов оппозиции в Москве и ряде других городов России, организованных через интернет. С тех пор критики регулярно обвиняли Роскомнадзор в попытках цензурировать рунет. Сам чиновник эти обвинения отвергал.

В период его руководства ведомством в России начал действовать запрет на употребление нецензурной лексики в СМИ, кинотеатрах, театральных постановках и на концертах. Также РКН получил возможность блокировать вебсайты, не дожидаясь решения суда (так называемый "закон Лугового").

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На защиту "Телеграма" от Роскомнадзора в Москве вышли несколько тысяч человек

О Роскомнадзоре особенно много говорили в апреле 2018 года: ведомство тогда внесло мессенджер "Телеграм" в реестр запрещенных сайтов. После этого в центре Москвы прошел митинг в поддержку мессенджера и за отставку Жарова. По данным полиции, на акцию пришли более 7 тысяч человек, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик", - более 12 тысяч.

Мессенджер в итоге продолжил работать, несмотря на блокировки миллионов сетевых адресов.

В августе того же года в "Телеграме" заявили об обновлении политики конфиденциальности, которая теперь позволит передать спецслужбам IP-адрес и номер телефона пользователей, подозреваемых в терроризме. Именно из-за этого конфликта с властями мессенджер и был заблокирован в России.

Создатель "Телеграма" Павел Дуров подчеркивал, что решение связано с европейским законом о защите данных и не касается ситуации в России. Жаров же расценил это решение как шаг в сторону соблюдения требований российских законов.