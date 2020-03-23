Новые собственники "Ведомостей" поменяли главного редактора

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Исполняющим обязанности главного редактора газеты "Ведомости" со вторника станет Андрей Шмаров. На прошлой неделе стало известно, что у издания сменился собственник. "Ведомости" - независимое от власти издание, которое пишет не только о бизнесе и экономике, но и политике.

О том, что исполняющим обязанности главного редактора "Ведомостей" с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову, пишут сами "Ведомости".

Зятьков и Шмаров подтвердили эту информацию "Ведомостям". По их словам, отвечать за контент газеты также будет Юрий Кацман, который станет редакционным директором газеты. Кацман подтвердил только, что получил предложение о работе в "Ведомостях". "Принципиально я согласен, необходимо утрясти формальные детали", - сказал он. Голубович отказался от комментариев.

На прошлой неделе стало известно о смене владельца газеты. "Ведомости" купят издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Отец Зятькова был главным редактором "Аргументов и фактов", а Голубович связан с показаниями против экс-владельцев ЮКОСа.

Кудрявцев приобрел "Ведомости" в 2015 году после принятия закона, запрещающего иностранцам владеть в России более 20% СМИ. Позже собственником стала числиться его семья, поскольку у Кудрявцева есть израильское гражданство.

В начале февраля этого года Кудрявцев объявил, что больше года собственником "Ведомостей" является семья его партнера по бизнесу Воронова.

Контракт Булавинова, который стал главным редактором "Ведомостей" весной 2017 года, истекал, и он заранее предупредил редакцию, что не планирует оставаться на этой должности после истечения контракта, пишут "Ведомости". Об этом же он уведомил Зятькова и Голубовича.

В связи с уходом Булавинова покупатели обсудили ситуацию с текущими собственниками и предложили утвердить кандидатуру Шмарова как и.о. главного редактора, следует из письма, которое цитируют "Ведомости". Утвердить его как главного редактора должен совет директоров после закрытия сделки.

"Понятная биография"

Шмарову 64 года, он был научным редактором в издательском доме "Коммерсант", он один из основателей журнала "Эксперт", был гендиректором издание "Сноб", а в последние годы, по его словам, занимался "проектами на пересечении науки и СМИ".

По словам Зятькова, кандидатуру Шмарова предложил Голубович. "Я был не против, у Шмарова понятная биография, он достойный человек", - цитируют Зятькова "Ведомости".

Шмаров предложил покупателям привлечь на работу "Ведомости" Кацмана, пишет издание. Кацман работал в "Коммерсанте", был издателем журнала "Секрет фирмы", после 2012 года консультировал медиапроекты.

"Ведомости" - независимое деловое издание, много внимания уделяющее политике и зачастую резко высказывающееся в адрес Кремля.

В середине февраля телеграм-канал "Беспощадный пиарщик", а вслед за ним СМИ сообщили, что после смены собственника пост главного редактора газеты покинет Илья Булавинов и шеф-редактор сайта vedomosti.ru Максим Товкайло. Это подтверждал источник Би-би-си в редакции.

В середине марта издание "Медуза" сообщило, что Кудрявцев и его партнеры нашли потенциальных покупателей на "Ведомости" и что было заключено соглашение о намерениях продать издание. Новыми владельцами газеты издание называло как раз основателя инвесткомпании Arbat Capital Голубовича и бывшего главного редактора "Аргументов и фактов", президента издательского дома "Наша версия" Николая Зятькова.

Голубович был топ-менеджером нефтяной компании ЮКОС, в 2004 году его объявили в федеральный и международный розыск по обвинению в мошенничестве, а в начале 2007-го он вернулся в Москву и выступил свидетелем по второму "делу ЮКОСа". Его показания были более выгодны обвинению, оценивала "Медуза".

Зятьков-старший был главным редактором еженедельника "Аргументы и факты" в 2002-2016 годах, а в 2007 году купил издание "Наша версия", основанное в 1998 году Артемом Боровиком. Он занялся медиабизнесом вместе со своим сыном. Зятьков-младший владеет доменом издания "Новая версия". В интервью собственному изданию Константин Зятьков говорил: "К счастью, "Наша версия" явно выделяется на фоне многих изданий. Так сложилось, что все наши авторы - патриоты России".

Зятьков подтверждал, что вместе с Голубовичем предварительно договорился о покупке газеты. О смене главного редактора тогда речь не шла.

"Цена актива определена с учетом всех рыночных параметров, в том числе - финансовых показателей и стоимости бренда, но стороны договорились ее не разглашать", - говорилось в заявлении владельцев "Ведомостей". "Ведомости", согласно этому заявлению, "будут по-прежнему максимально широко освещать и анализировать происходящее в России и мире в соответствии с требованиями многолетней аудитории".

"Ведомости" издаются с 1999 года.