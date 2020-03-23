Коронавирус: задавайте ваши вопросы

  • 23 марта 2020
спроси бибиси

Пандемия Covid-19 далека от завершения. Русская служба Би-би-си подробно следит за развитием событий. Возможно, у вас есть вопросы, на которые наши корреспонденты пока не ответили.

С помощью формы ниже задавайте интересующие вас вопросы о коронавирусе, и наши корреспонденты постараются на них ответить.

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