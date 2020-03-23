Коронавирус в Британии: парламент обсуждает закон о чрезвычайных мерах

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Палата общин в понедельник в срочном порядке принимает обширный закон о чрезвычайных полномочиях правительства на время пандемии коронавируса. Законов подобных этому, в мирное время в Британии еще не принималось.

"В законе есть меры, которые представляют собой существенный отход от нашей обычной практики. Но эти меры - строго временные, они, я думаю, пропорциональны угрозе, с которой мы столкнулись, и они будут вводиться в действие строго на основе рекомендаций ученых", - сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, представляя проект закона в понедельник в Палате общин.

Хэнкок добавил, что в законе содержатся положения, которых никогда не бывало в мирное время.

В понедельник в Англии умерли еще 46 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, общее число скончавшихся в Соединенном Королевстве достигло 335.

Вечером в понедельник премьер-министр Борис Джонсон выступит со специальным обращением к стране. Ожидается, что будет объявлено о новых мерах по социальному дистанцированию и наказаниях за нарушение этих мер.

Британия пока не закрыла границы - правда, пассажиропоток рухнул из-за того, что это сделали многие другие страны.

Тем не менее, вечером в понедельник МИД Британии выступил с призывом ко всем жителям страны, находящимся за рубежом, вернуться немедленно. Ведомство предупредило, что если не сделать этого сейчас, вскоре такой возможности может уже не быть.

О чем говорится в этом законе?

Согласно законопроекту, иммиграционная служба в сотрудничестве с медиками и полицией сможет отправлять прибывающих в страну на анализы, в том числе принудительно, и держать в пунктах сбора анализов до двух суток.

Если результат теста на коронавирус окажется положительным, человека будут отправлять в карантин на 14 дней. При необходимости этот срок может быть продлен.

Новый закон дает правительству закрывать аэропорты, морские порты и станции международного поезда "Евростар" - то есть, все пункты, куда на британские острова могут прибывать люди из-за границы.

Правда, правительство по этому закону не сможет закрыть все границы сразу: закрывать можно лишь те порты и аэропорты, где не окажется достаточных средств контроля прибывающих, в отношении каждого пункта нужно отдавать отдельное распоряжение, и действовать оно поначалу будет только шесть часов (но затем его можно будет продлить).

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Новый закон дает правительству право закрывать аэропорты, морские порты и станции международного поезда "Евростар"

Кроме того, закон, в частности, дает правительству право запрещать массовые мероприятия и закрывать помещения.

Закон также позволяет отменить некоторые правила и ограничения с тем, чтобы позволить системе здравоохранения и социальным службам при необходимости быстро набрать дополнительную рабочую силу. Например, вышедшие на пенсию врачи и медсестры смогут временно вернуться на работу без потери этой пенсии.

Суды по этому закону смогут перевести как можно больше заседаний в заочную форму - по видеосвязи и аудиосвязи.

Наконец, на случай, если Британию захлестнет волна смертей от коронавируса, закон позволяет упростить оформление документов, нужных для регистрации смерти и похорон или кремации.

Как долго будет действовать закон?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трафальгарская площадь, одно из самых посещаемых туристами в Лондоне мест, выглядит практически безлюдной

Законопроект заранее поддержали все основные политические силы в парламенте Британии, а также правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, поэтому никаких проблем с его принятием не предвидится.

Единственная загвоздка касалась срока действия: правительство сначала хотело, чтобы закон действовал два года, но после протестов многих депутатов, в том числе и из правящей Консервативной партии, согласилось внести в проект поправку, согласно которой парламент решит, продлевать ли действие закона, через полгода.

В любом случае, заверил министр Хэнкок, конкретные чрезвычайные меры, предусмотренные этим законом, совсем не обязательно будут действовать весь этот срок: отдельные ведомства будут вводить и отменять их строго по необходимости.

Зачем этот закон нужен?

В Британии часть прессы и политиков критикует правительство за недостаточно решительные, по мнению критиков, меры борьбы с вирусом.

Джереми Хант, депутат-консерватор, шесть лет прослуживший министром здравоохранения, сказал в ходе дебатов о новом законе, что Британия по числу смертей в день быстро догоняет Италию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция может начать взимать штрафы с тех, кто нарушит предписания о социальном дистанцировании

"И тем не менее, люди ходят в магазины, в парки, на пляжи, ездят в пансионаты, будто ничего не изменилось. Возможно, избежать участи Италии уже поздно, но чтобы у нас был хоть какой-то шанс, нужно немедленно вводить запрет на передвижение. Пора уже не просить людей "социально дистанцироваться", а ввести это социальное дистанцирование в обязательном порядке", - сказал Хант.

Британия, в отличие от нескольких стран континентальной Европы, пока не предписывала всем гражданам сидеть дома и выходить только в случае крайней необходимости. Как объясняют правоведы, это можно сделать, объявив чрезвычайное положение по закону о чрезвычайных ситуациях (Civil Contingencies Act 2004).

По этому закону чрезвычайное положение правительство (формально - королева) может объявить в случае эпидемии, стихийного бедствия или вооруженного конфликта.

ЧП объявляется на 30 дней, после чего его может продлить или отменить парламент. На это время правительство получает полномочия, ограниченные только законом о правах человека.