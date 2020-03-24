Media playback is unsupported on your device Беспрецедентные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в понедельник вечером объявил о введении в стране жесткого карантина на ближайшие три недели. Этот срок может быть продлен, а правила - ужесточены, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Жителям страны приказано оставаться дома, выходить оттуда можно только в случае крайней необходимости: чтобы сходить за продуктами, за медицинской помощью, на занятия спортом (не более одного раза в день) и для поездок на работу, которую невозможно сделать из дома.

Магазины, за исключением тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты. Запрещаются любые общественные собрания в количестве больше двух человек.

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Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила.

Одновременно с этим британский парламент обсуждает закон о чрезвычайных полномочиях правительства на время пандемии коронавируса. Подобных законов в мирное время в Британии еще не принималось.

Число жертв коронавируса COVID-19 в Британии в понедельник достигло 335 человек, вирусом заразились в общей сложности более 6700 человек.

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В понедельник Всемирная огранизация здравоохранения заявила, что пандемия нового коронавируса распространяется по планете все быстрее - сейчас заболевание диагностировано у 378 тысяч пациентов по всему миру.

В Италии, которая серьезно пострадала от вируса, тем временем, число заражений и летальных исходов в последние дни начало снижаться - за последние сутки было зарегистрировано 602 смерти по сравнению с 651 днем ранее.

Минувшей ночью в Италии приземлился последний, 14 по счету российский военно-транспортный самолет с группой военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции.

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Джонсону пришлось сдаться

"Конец свободы", "Британия под домашним арестом" - с такими громкими заголовками сегодня вышли ведущие британские газеты. Они активно обсуждают решение британского премьера Бориса Джонсона закрыть страну на трехнедельный карантин.

Как отмечает Guardian, премьера в последние дни критиковали за то, что он подает слишком противоречивые сигналы по поводу того, как должны вести себя британцы на фоне вспышки коронавируса, но сейчас его тон стал более настойчивым.

Из-за нежелания вводить более строгие меры по примеру других европеских стран Джонсон подвергался давлению не только со стороны лейбористов, но и со стороны однопартийцев.

По данным издания, сам премьер до сих пор был против введения карантина, однако его советники, такие как Доминик Каммингс, в последние дни стали настаивать на ужесточени мер, хотя изначально выступали против этого.

Также существовали опасения по поводу того, что карантин начнется до того, как полиция получит полномочия по его обеспечению - это прописано в законе о чрезвычайных мерах, который, как ожидается, вступит в силу на этой неделе.

Лекарство для Нью-Йорка

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Президент США Дональд Трамп в понедельник провел двухчасовой брифинг, в ходе которого намекнул, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом могут быть ослаблены раньше, чем многие предполагали.

"Давайте работать. Наша страна была создана не для того, чтобы быть закрытой, - сказал Трамп. - Америка снова и очень скоро будет открыта для бизнеса, гораздо быстрее, чем через три-четыре месяца".

Несмотря на оптимизм американского президента по поводу скорого окончания кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, команда Белого дома выражает тревогу по поводу распространения вируса в Нью-Йорке.

Как отмечает газета New York Times, власти предприняли ряд мер, чтобы замедлить распространение коронавируса, закрыв школы, некоторые предприятия и призвав жителей оставаться дома. Но есть еще одно серьезное препятствие: плотность населения Нью-Йорка.

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В Нью-Йорке гораздо больше людей, чем в любом другом крупном городе США. Кажется, что все эти люди, находящиеся в ограниченном пространстве (28 тысяч жителей на квадратную милю), только помогли столь быстрому распространению вируса и сделали Нью-Йорк эпицентром вспышки болезни, пишет NYT.

"Плотность действительно является врагом в данной ситуации, - сказал изданию эпидемиолог из Стэнфордского университета Стивен Гудман. - В крупных населенных пунктах, где люди все время общаются с большим количеством других людей, вирус распространяется быстрее всего".

На вчерашнем брифинге Трамп, в числе прочего, пообещал, что во вторник в Нью-Йорке начнутся клинические испытания лекарства от коронавируса, которое хорошо зарекомендовало себя в борьбе с малярией.

"Клинические испытания в Нью-Йорке начнутся с использованием существующих препаратов, которые могут оказаться эффективными в борьбе с вирусом, - сказал он. - У нас есть 10 тысяч единиц, они начнут распространяться завтра".

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В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями самоизолироваться дома до 14 апреля, пообещав им единовременную выплату в размере 4 тысяч рублей.

"С 26 марта по 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим. Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу", - написал Собянин в своем блоге.

Он также обратился к молодежи с просьбой воздержаться от личного общения с пожилыми близкими людьми, а последним посоветовал отправиться на дачу, если это возможно.

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Киностудия Walt Disney запускает в Европе стриминговый сервис Disney+. Помимо контента Walt Disney Studios, на платформе будет доступна продукция других развлекательных компаний, входящих в Disney - Pixar, Marvel, Lucasfilm и 20th Century Fox.

Контент будет транслироваться на территории ЕС в стандартном разрешении, чтобы снизить нагрузку на сети в связи с коронавирусом. Ранее подобное решение приняли другие крупные онлайн-сервисы - Netflix и YouTube.

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Одни из тех, кто первыми пострадал от вспышки коронавируса в Британии - представители малого бинеса. Наш корреспондент Андрей Козенко рассказывает о том, как они выживают и с какими надеждами смотрят в будущее.

Дайджест подготовил Олег Михайлов